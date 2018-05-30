傑夫高布倫配音《犬之島》 自認這些地方跟狗很像

2018年05月30日 19:28 中時 潘鈺楨

《犬之島》上一群慘遭流放的狗狗們，為求生存而互為夥伴。（福斯提供）

鬼才導演威斯安德森（Wes Anderson），繼金獎提名動畫《超級狐狸先生》後，本次睽違九年再度自編自導，推出了第二部全新定格動畫《犬之島》（Isle of Dogs）。 《犬之島》背景設立在不遠後的日本；一個漂浮在遠方的垃圾島上，有一群慘遭流放的狗狗們為求生存而成為了彼此的夥伴。垃圾島上每一隻能言善道的狗狗都有一個耳熟能詳的名字——老大（布萊恩克萊斯頓 飾）、霸王（愛德華諾頓 飾）、國王（鮑勃巴拉班 飾）、公爵（傑夫高布倫 飾）以及老闆（比爾墨瑞 飾）。

在這個群體之中，有一隻特立獨行的兇猛流浪狗「老大」，他在這群被流放的「邊緣狗」之中，展現了對於生命過人的野心、意志、勇氣、力量以及堅忍毅力。為這個舉足輕重的角色獻聲的就是在《絕命毒師》中的「老白」一角紅遍全球的布萊恩克蘭斯頓（Bryan Cranston）。談到這次難得的配音體驗，布蘭斯頓體悟最深的是透過狗狗們被遺棄的故事們，看到了現代社會背後的心酸血淚：「這些彷彿就是現今世界各國、各行各業中的平民老百姓的真實寫照。」他接著說：「我想這個電影主旨是非常符合獻在時代所面臨的命題。」

同樣在狗狗群體中扮演著八卦通的「公爵」，則是由曾經與導演威斯安德森合作過多部電影的傑夫高布倫配音。高布倫在提到了公爵這個角色時表示，在這整場狗狗危機之中，不論發生了什麼他只在乎三件事情：均衡飲食、定期梳理毛髮和年度健康檢查。「這點倒是跟我本身的要求蠻像的！」高布倫笑稱道。而談到本次加入定格動畫，與以往參與真人電影演出之間的差別時便說：「對我來說都是在演戲，不管是以什麼樣的方式。」他接著指出：「和威斯安德森這樣的電影天才合作是很有趣的，因為你能夠專注在表演這件事情上，嘗試各種你想得到的念稿方式，窮盡自己的各種想像。」

從去年底到今年初橫掃國際各大影壇的奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼，本次也同樣沒有缺席這部即將成為動畫經典的作品；本次飾演的角色是在片中擔任口譯員的尼爾森；她負責翻譯發生在巨崎市體育場裡的一切，包含所有市長與政府口中所宣布的一切陰謀與詭計。而這也是麥朵曼在《月昇冒險王國》之後第二次與威斯安德森合作；而向來以作風直率、發言毒辣聞名的她更是在訪問中毫不猶豫地大讚：「我覺得跟他合作很自由，因為我相信他的眼光。身為演員，我很喜歡為像威斯這有完整想法與故事架構在腦中的導演盡心力。」

本次堅強的配音卡司包括布萊恩克蘭斯頓、比爾莫瑞（Bill Murray）、法蘭西斯麥朵曼（Frances McDormand）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）艾德華諾頓（Edward Norton）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）以及日本影帝渡邊謙等。《犬之島》將於本周五6月1日全台上映。

(中時 )