蔡依珊靠這道料理收服老公連勝文的胃

2018年05月30日 19:28 中時 洪秀瑛

蔡依珊。（《嬰兒與母親》提供）

連勝文的妻子蔡依珊近期成為紅豆食府餐飲集團旗下，新即食品牌「炆久之芯」擔任品牌創意總監，她接受《嬰兒與母親》雜誌專訪，她從飲食的角度分享自己對家庭、對人生的體悟，以及從主婦、母親，成為職場女強人的心路歷程。

蔡依珊從學生時代鍛鍊出好廚藝，也收服了先生的胃。她笑說「因為紅醬配肉或海鮮都很適合，我先生很愛我煮的紅醬義大利麵」，不僅另一半喜歡，2個孩子也十分捧場。

她分享很多小孩都不喜歡吃青菜，「我左思右想後靈機一動，先熬一鍋雞湯，湯滾後加入青豆、紅椒、馬斯卡邦起司（Mascarpone cheese），再放入煮到半熟的蝴蝶麵，讓麵吸飽湯汁，利用雞湯香氣蓋過蔬菜和起司的味道，孩子們都吃得好開心。」

隨著孩子逐漸長大，蔡依珊的烹飪功力也受到更多考驗。兩個小孩有時會要求她做一些他們想吃的東西。她記得有一次他們要求做布丁，她就去找網站食譜照著做，果然做出美味布丁。但孩子們對媽媽做的料理也不是全部買單。前陣子蔡依珊挑戰熱狗麵包，特地買麵粉回家自己揉麵糰再搭配市售的熱狗，不料孩子嚐過以後開玩笑說「還是外面賣的熱狗比較好吃」，讓她大嘆煮婦難為。

將「吃」視為人生一大樂事的蔡依珊，偶爾也會在孩子睡著後下廚慰勞自己。她最愛的療癒食物是把起司、火腿和自家產的蜜芥水果夾進烤土司。有時懶得開火則會切幾片起司搭配蜜芥水果。「我也喜歡鹽酥雞，不過怕胖，久久才吃一次。」

雖然當媽媽的年資已屆10年，但作為母親角色，蔡依珊坦言仍在不斷學習、調整。過去她常常告訴孩子該這樣做、該那樣做，但她發現硬把自己的想法塞給孩子，孩子不一定能夠全部吸收。相反的，如果給孩子緩衝時間，引導他說出內心想法，孩子其實會自己找出答案。

「打個比方，很多時候我們和朋友說心事，並不是要得到一個明確的建議，而是透過『說』這個動作整理腦中的思緒，把藏在心裡的答案找出來。教育孩子也是如此。當孩子出現問題，你應該給予孩子足夠的信任，讓他有空間去思考、釐清想法，而不是直接告訴他該怎麼做。」

(中時 )