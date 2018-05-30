趙又廷示範「表情包」 幻想這些好康直嚷尷尬

趙又廷是DR.WU年度代言人。（DR.WU提供）

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趙又廷（左）大方讓黃子佼檢視肌膚狀況。（DR.WU提供）
DR. WU今年全新推出mild-O溫和潔淨系列。（DR.WU提供）

近年多在大陸工作的趙又廷，30日出席Dr.wu全新潔淨系列記者會。他膚質良好，被問與老婆高圓圓誰的皮膚比較好，他笑說：「當然是女生啊！」至於兩人會不會互用保養品或幫對方保養？由於兩人手上都有護膚品代言，他尷尬地說：「這就不要說了吧！」

他這次替「溫和潔淨系列」站台，表示：「身為一名演員，每天最期待的就是下戲後，卸下所有疲憊的時刻。因拍戲需長時間上妝關係，最在意的就是清潔。選擇溫和低敏成分的洗卸產品，從外到內卸下所有包袱，讓肌膚重新『歸零』回到最純淨的狀態，也進而讓自己的身心充分下戲。」

他透露平常沒有特別煩瑣的保養步驟，但卸妝跟清潔絕不馬虎，每天大約花10至15分鐘。現場趙又廷還不忘示範10秒一「淨」到底三大表情包，要在主持人黃子佼設定的情境下做出邊做開心表情，像是拿到好劇本、拿到產品代言等，讓他邊演邊喊「尷尬」，展現影帝私下搞笑又靦腆的一面。

皮膚科權威吳英俊醫師表示DR.WU 15週年以來持續秉持初衷，以最簡單有效的方式，創造最完美無瑕的肌膚，呼籲消費者不能忽略最基本的保養步驟，卸妝清潔做好，肌膚自然健康平衡。

DR. WU今年全新推出mild-O溫和潔淨系列：5月底上市的溫和潔淨卸妝乳與溫和舒緩潔顏慕斯，以及將在下半年上市的溫和潔淨卸妝水與溫和淨透潔顏乳，價格落在新台幣680~850元。為讓消費者能搶先體驗男神推薦洗卸新品，除了可享有85折優惠外，還推出限量$159新品體驗組，屈臣氏通路更獨家祭出內含50元抵用券，可於下次購買溫和潔淨新品時使用。

(中時 )

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