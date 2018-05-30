替《范保德》做主題曲 雷光夏揣摩男人心境

2018年05月30日 19:39 中時 潘鈺楨

電影《范保德》29日發佈電影主題曲〈深無情〉，是導演蕭雅全再度找上老搭檔配樂雷光夏及侯志堅合作。有「音樂詩人」之稱的雷光夏，在這次電影原聲音樂中同樣營造出許多感情豐沛的畫面，搭上多位演員的口白，在電影未上映前，故事就已經躍上音符之上，療癒感十足。

對雷光夏來說，這部電影對導演意義重大，從發想劇本到開拍整整耗去4、5年，她從電影前製就開始參與整個創作過程，與導演一起延伸變化，使得這次配樂擁有不一樣的感覺。此次主題曲的創作對雷光夏來說是很不一樣的嘗試。在這部男性為主的故事中，她用了許多女性的視角，試著去揣摩黃仲崑所飾演的一個60歲男人的心境。

近年製作過不少億萬電影配樂，如《那些年，我們一起追的女孩》和《我的少女時代》的配樂侯志堅，這次是力挺老友蕭雅全，對侯志堅來說，好像是跟好友一同經歷了一場漫長的人生與創作焦慮。不像一般電影是邊拍邊發想創作，而是很早將音樂部分先創作完成，然後再挑選下、不斷地修正改編。他打趣的說有點像是「兩個男人在治療彼此的『中年危機』。認為導演給予發揮的空間很大，讓兩位創作者突破很多極限，激發出許多化學變化。

曝光的MV開場中，傅孟柏所飾演的兒子用對講機跟父親傳達著奇妙密碼，重複父親的交代：不要太深情。隨著電影畫面搭配歌詞，幼年失去父親的范保德，在生命即將結束的時刻，體悟生命有太多的必然和重複，但重複之中的轉折，似乎使得故事有了不一樣的出口。寫歌的時候，導演完全放手不干涉，讓雷光夏的歌詞有種獨特勾心的悸動和衝擊感，在在顯示出金馬獎得主渲染力十足的非凡功力。

主題曲MV中有許多尚未曝光的情節與畫面。黃仲崑飾演的范保德因為突如其來的身體變故，知道自己時日不多。在與傅孟柏飾演的兒子范大齊日本溫泉泡湯時，一段私密告白似乎要解開此生尋父的秘密。在時空交錯下，黃健瑋所扮演的生父對白，也讓觀眾引發許多猜測與聯想。電影將於8月17日在台上映。

(中時 )