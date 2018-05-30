這波高溫有多可怕？水電師傅：早上不到10點熱掛3人

這波高溫有多可怕？水電師傅：早上不到10點熱掛3人。圖為勞工工作情況，非當事人。（資料照/陳怡誠攝）

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中時電子報

夏日面臨高溫問題，甚至已出現38℃高溫，讓勞工是否能放高溫假又引起關注。近日有一名水電領班PO文提到，天氣實在太熱，早上還沒10點就有3名工人熱倒，他感嘆「有高溫假嗎？誰敢休？」無奈道出工作辛苦的地方。

27日時台北飆出攝氏38.2℃的史上5月分最高溫，迄今為止已出現4天測到37℃高溫，創下122年設站以來，五月出現35℃以上高溫的最多天數，也出現有282人次因熱就醫，較去年整個5月的就診人次多出7成62。面對越來越熱的天氣型態，前天勞動部長許銘春說，目前還沒考慮放高溫假，但這是好問題，會想一想；受立委質詢時則表示「需要社會共識」。

日前一位擔任水電領班的網友，在「爆廢公社公開版」臉書發文，表示這段期間天氣實在太熱，「早上不到10點的時間，就有2位綁鋼筋工人昏倒、1位板模工人也倒下」，共有3位工人不敵高溫熱倒，身為水電領班的他也「快倒了」。他感嘆「政府畫再大的餅也吃不到，高溫假 誰敢休？」

抱怨一出，許多網友看了紛紛回應，「最大的合法詐騙集團不要信」、「這種辛苦，吹冷氣的無法理解」、「要賺錢養家只能咬著牙做下去」、，不過也有人問，「只是高溫不做下雨也不能做那怎麼生活？」。

(中時電子報)

水電領班的網友感嘆全文。（圖/翻攝自爆廢公社公開版）

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