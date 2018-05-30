《明天與你》李帝勳穿越時空 上演親親餵食秀

李帝勳在《明天與你》搭地鐵穿越時空。（東森戲劇台提供）

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時報周刊
溫博鈞
《明天與你》新慜娥、李帝勳首次合作猛放閃。（東森戲劇台提供）
新慜娥。（東森戲劇台提供）

東森戲劇台將於5月31日晚間8點全台首播《明天與你》，由李帝勳、新慜娥主演，劇情描述劉紹俊(李帝勳飾)是一位時間旅行者，利用地鐵穿越到未來，但無法回到過去，在一次的穿越之中，劉紹俊(李帝勳飾)看見未來的自己死亡，而要改變這結果的方法，竟是要跟會與他在同一天死去的女主角宋瑪琳(新慜娥飾)結婚，這樣的交集改變了兩人的命運，奇幻浪漫的愛情故事就此展開。

新慜娥、李帝勳首次合作浪漫愛情戲，兩人在戲中從相遇到結婚有如電影般的迅速進展，其中放閃的打情罵俏、接吻、床戲，更讓人看到手腳捲曲，網友紛紛高喊「金宇彬不要看。」首度主演浪漫愛情戲的李帝勳，至今已單身6年沒談戀愛，當兵回來後一直在接演作品沒有休息，李帝勳自嘲：「可能是因為這樣，所以戀愛運就被切斷了吧。」

在劇中李帝勳與新慜娥有不少的對手戲，像是上演親親餵食秀、喝交杯酒、手比愛心等親密舉動，這在李帝勳的演戲生涯中，都是第一次嘗試，而新慜娥也首度披上白紗演出婚禮場景。《明天與你》自5月31日起，週一至週五晚間8點一連在東森戲劇台播出兩小時。

(時報周刊)

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