跟達悟族孩子對戲 黃尚禾「表演碩士」沒用啦

黃尚禾為拍攝該片、在蘭嶼長住了45天。（海鵬提供）

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黃尚禾赴大葉大學宣傳新片《只有大海知道》。（海鵬提供）

黃尚禾30日赴大葉大學宣傳主演的新片《只有大海知道》。黃尚禾表示，他為拍攝該片、在蘭嶼長住了45天，而為融入戲裡，還刻意將自己曬成黑炭。但驚人的是，頂著美國哥倫比亞大學表演碩士學位的他，一跟片中的達悟族孩子對起戲來「好像在揮空拳」，演技全無用武之地，面臨從影以來最大挑戰。

因為全片除他之外，清一色都是達悟族演員，不僅走位自成一格，演戲更不按章法，全以最真誠自然方式來演出，反為他上了最寶貴的一堂表演課。片中原有一場他獎賞孩子、請吃牛肉麵的戲，不料美味牛肉麵才端上桌，孩子們立刻讓碗底朝天，一掃而空、完全不管戲根本還沒開始拍，讓他又好氣又好笑。另一場祖母（李鳳英 飾）心疼自己一手帶大的孫子，從小沒有父母相伴、成長宛若孤兒的戲，讓他聽得淚灑當場，竟渾然不覺自己其實正在戲裡。

不過黃尚禾也說，由於全島都知道他特地從台北到蘭嶼拍攝《只有大海知道》，每當他裸著上身、穿著短褲晨跑經過市場時，賣菜賣魚的阿嬤們都會夾道鼓掌歡迎，讓他既害羞又開心。黃尚禾還對自己的「蘭嶼第一餐」印象深刻，原來居民為了歡迎他，還特地為他烹調飛魚大餐。沒想到就在他要下筷時，竟赫然發現飛魚身上印有文字，驚魂甫定問道：「你們飛魚都是用報紙來包喔？」，沒想到居民幽默回答：「所以我們都不用看報紙，多吃飛魚就知道天下事了」，讓他佩服得差點跪地。

這部費時6年籌拍的電影《只有大海知道》，不僅將蘭嶼風光盡收眼底，更藉黃尚禾飾演的椰油國小老師視角，道出日益嚴重的隔代教養問題，以及偏鄉教育的困境。片中一場他力勸學生重拾丁字褲表演、以達悟文化為光榮的戲，更是向當年轟動的「丁字褲事件」本尊顏子矞老師致敬。在蘭嶼待了45天的黃尚禾，談起當時拍片時遇上40年超級強颱「尼伯特」仍餘悸猶存，「就像一葉扁舟、飄盪在狂風巨浪海上」。不過當他回到台北後，突然懷念起蘭嶼的一切，「看到紅綠燈就不順眼」，期待快快回到那座世外桃源裡。電影6月15日在台上映。

(中時 )

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