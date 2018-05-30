光點華山實務課程 電影業界人士開課育才

2018年05月30日 19:47 中時 潘鈺楨

電影配樂由三度入圍金馬獎的王希文開講。（光點華山提供）

每年度創下一票難求的「光點華山實務課程」，今年一口氣推出一整年系列完整課程，邀請電影業界人士齊聚開課育才。從4月到10月「光點華山電影實務學堂」幾乎每月都有不同主題的實務課程，包含分六大主題課程：「電影化妝實技演練」、「文創經紀人實務」、「煉就不平凡的劇本」、「電影配樂實務美學初探」、「穿透文創產業的力量－創意＋權利」，透過不同面向推廣電影相關知識。

剛秒殺結束的「電影化妝實技演練」請來曾入圍金馬獎最佳造型設計，且在電影電視圈工作40多年的資深化妝師廖淑珍授課。課程中示範裸妝、舞台妝以及特效妝，小班制的課程讓老師能在練習過程中，為學員們指導修改，藉此讓學員深入瞭解電影化妝的技術與專業。

「文創經紀人實務」課程將由現任牽猴子整合行銷文創事業部總監、擁有豐富的跨界合作與行銷的背景黃綉惠授課。此課程開設於七月份，除分析文創經濟的概況和現正面臨的數位時代的考驗外，老師也將分享自身工作上的經驗，期許學員在課後能學會運用「行銷」及「品牌」的概念，為自己行銷，成為自己的經紀人。

「煉就不平凡的劇本」授課講師為《紅衣小女孩》編劇簡士耕，此次他應光點華山之邀，首次開設電影編劇實務課程。此課程將於八月份每週四晚間授課，循序漸進地把編劇的工作內容一一解構，從下筆前的前置工作，到人物的描繪、劇情的編排、細節的經營，最後則會取實例做解析，以此帶領學員一步一步邁入編劇的世界。

「電影配樂實務美學初探」開課時間為九月份每周二晚間，邀請到的講師是曾以《翻滾吧！阿信》、《總舖師》、《十二夜》三度入圍金馬獎最佳電影原創音樂的王希文。此課程為學員詳解電影配樂，從好萊塢電影配樂開始梳理配樂的歷史演進及其美學，接著講述配樂製作的技術流程，最後會帶著學員做經典配樂作品的賞析，讓學員在課程後能對配樂有全面性的認識。

「穿透文創產業的力量－創意＋權利」由知名影像著作權律師黃秀蘭授課。去年在光點華山開設的著作權法課程一票難求，因此今年再開設了更加詳盡的課程，將文創產業分為「流行音樂」、「表演藝術」、「視覺影像」及「品牌時尚」四個領域深入剖析，並搭配法庭案例讓學員能更加了解法律在實務的運用。

光點華山實務學堂全課程需預先報名，以業界最親民的報名費用打造專業課程，每門課程將於開課前一個月開放報名，7月「文創經紀人實務」即將於6月14開始報名，課程詳情與報名資訊請詳光點華山電影館官網。

年度課程總表：

4/10.17.24 (每周二) 電影化妝實技演練

7/17.24.31 (每周二) 文創經紀人實務

8/2.9.16.23.30 (每周四) 煉就不平凡的劇本

9/4.11.18.25 (每周二) 電影配樂實務美學初探

10/17.24.31及11/7 (每周三) 穿透文創產業的力量－創意＋權利

詳細課程資訊：http://www.spot-hs.org.tw/hs_seminar/hs_seminar2018/hs_seminar2018_01.html

報名方式：可於光點華山售票櫃檯或全家便利商店購票。

費用：每堂票價為300元，報名人數有限，額滿為止。

(中時 )