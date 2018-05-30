冬瓜茶驚見「顆粒」！原來是杯底游著多隻小強

2018年05月30日 19:53 中時電子報 莊楚雯

飲料只剩1/3，才發現小強，根本不敢想像原本有多少隻在游泳(翻攝自 爆料公社FB)

天氣炎熱，買手搖飲的次數越來越多，但喝之前千萬要看清，小心把蟲蟲一起喝下肚！有女網友抱怨，日前帶小孩到台北京華城玩，買了一杯冬瓜茶解渴，咬到脆脆的「顆粒物」，喝了大半才發現，竟然是數十隻蟑螂沉澱杯底，狂催吐、乾嘔，嚇得不輕。

女網友在《爆料公社》解釋，買完飲料當下速速喝了幾口，又繼續顧著追孩子，且飲料放在提袋中，根本不會注意到裡面有蟑螂。把冬瓜茶放冰箱，一大早拿起來喝，才發現情況不對！「瞬間我吐了，還好我在廚房，前面是水槽，我狂吐」，光肉眼就能看到五隻小蟑螂，還有小小小蟑螂，多到數不清。連小孩都過幾口，崩潰到趕緊打給店家反映，對方卻不以為然，「一副很質疑我的口氣問：真的嗎？強調正常是不會這樣捏」，希望其他有要買飲料的民眾，能多多注意杯中的內容物，別像她一樣，不知不覺餵小孩喝「蟑螂冬瓜茶」。

遭遇到這等噁心的事，網友們留言安慰，「 要往好處想…還好你是細吸管」、「好多隻還有迷你強，這大小可能直接喝下肚」、「太多母強帶小強吧，超級噁，根本吃了整個蛋」、「冬瓜茶磚太甜，很容易有蟑螂和小蟲跑進去，我煮過一次後再也不敢買QQ」。

(中時電子報)