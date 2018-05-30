「男人的洞更緊」 陳克華急道歉 遭網友起底是反同男同志

2018年05月30日 19:51 中時電子報 林毅

醫師作家陳克華在臉書連發兩篇極度汙衊女性的文章，引起網友砲轟圍剿，陳克華本人疑似不堪輿論壓力，在晚間七點於臉書PO出道歉啟事，針對文章向社會大眾道歉，但道歉內容欠缺誠意，不被網友所接受。

陳克華在今天(30日)於臉書先後發表了兩篇嚴重汙衊女性的文章，第一篇檢討情殺案中被分屍的女性被害人，認為女方做了某種離譜行為才會讓男生抓狂，還說現在女生都想當妓女。文章刪除不久後，再度貼出一篇「最近肖查某破麻很多，生完孩子腦袋變大便，是不是性需求不滿足」，還批評異性戀男性「有洞就插，破麻肖查某就是你們造成的，要洞男人也有，搞不好還更緊，樹懶叫(口交)男人也會啊」。

網友看不下去，紛紛湧入臉書砲轟陳克華，隨後陳克華再度刪除文章，並且貼出道歉啟事，但他在聲明中辯稱原文是貼在LINE群組內，經朋友轉貼而曝光，又說文詞過於尖銳，如有傷害任何人並非本意。網友也不領情：「怪到朋友身上很棒」、「你對女性歧視與不屑的程度讓人嘆為觀止」、「你這不叫尖銳，是沙文主義，完全沒搞懂大家為何生氣」、「別懷疑，沙文豬就是在說你」、「我對同志沒意見，但你根本沒有男人該有的樣子」。

網友也起底陳克華，發現陳克華是一名「反同」的男同志，2013年在「我的雲端情人」一書中，他曾自白自己就是同性戀，但無法忍受自己是同性戀，曾逃入宗教，試圖用宗教力量改變自己但未果，還表示這時神明給他的懲罰，讓他繼續當同性戀，最後還說出要偽裝成異性戀，把異性戀殺光的話語，讓人不寒而慄。

(中時電子報)