珊卓布拉克提名單 組織重量級女犯集團！

2018年05月30日 19:58 中時 潘鈺楨

莎拉保羅森（左起）、珊卓布拉克與蕾哈娜，各自展現不同技能。（華納提供）

五年多前，導演蓋瑞羅斯構思出全新劫盜電影的構想，並將這個概念提供給當年《瞞天過海》三部曲的導演史蒂芬索德柏看，史蒂芬驚訝地表示，蓋瑞羅斯竟然能夠用更精簡的人力，進行一場不可能的搶案！史蒂芬索德柏腦海浮現的第一個想法是：「如果由珊卓布拉克來飾演丹尼歐遜(喬治克隆尼 飾)的妹妹，承接這個系列，應該會很有趣！」

珊卓布拉克回想當時接到這部電影的訊息時：「當時只有構想，沒有劇本，也沒有演員名單，所以導演問我對演員的想法時，我心中倒是立刻浮現了一堆能夠勝任這些角色的人，而且清一色全部都是女生！」

全部都由女生主演的想法衝擊了導演蓋瑞羅斯與史蒂芬索德柏，蓋瑞說：「珊卓的建議為電影帶來全新的高度與視野，女性主演的想法我們確實有過，惟有在珊卓的建議與幫忙下，一如片中的黛比歐遜一般，我們成功招攬了重量級的女明星，包括安海瑟葳、凱特布蘭琪、蕾哈娜、莎拉保羅森、奧卡菲娜、敏狄卡靈與海蓮娜波漢卡特等，她很清楚每一位演員的長處，也知道她們該負責的位置，如同拼圖一般，組合成一支無懈可擊的菁英團隊，讓這部展現女性力量、聰明、智慧、美麗與野心的電影能夠順利拍攝。」

升任為製片的史蒂芬索德柏也說：「這幾年女性意識抬頭，女力開始流行，觀眾會很期待看著黛比歐遜如何帶領這群來自各方的菁英好手，用比以前更精簡的人數，進行一場驚天動地又天衣無縫的劫盜案件。」

珊卓布拉克表示：「犯罪是黛比歐遜的家族傳統，也是她喜歡與擅長的生活方式，她享受偷竊與逃脫的快感，而且喜歡挑戰匪夷所思的難度。這也是我為什麼喜歡這部電影的原因。」

《瞞天過海：八面玲瓏》故事敘述黛比歐遜花了5年8個月又12天的時間計畫一場人生中最大的搶案。她的目標是價值1億5000萬美元的鑽石珠寶，在大都會的晚宴上，在數百人眾目睽睽下、在無數鎂光燈、監視攝影機與兩名經驗豐富的武裝保全監控下，戴比歐遜要將掛在知名女演員達芙尼克魯格(安海瑟葳 飾)的脖子上取下這串名為「杜桑」的珠寶，而她僅僅打算用連她在內的8個人完成這件驚天之舉，她們能夠順利混進去大都會晚宴並且全身而退嗎？電影6月14日在台上映。

(中時 )