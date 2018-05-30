黃鐙輝《奇蹟的女兒》切換演藝圈心境入戲

2018年05月30日 19:57 中時 洪秀瑛

黃鐙輝（左）與連俞涵。（公視提供）

與會者。（公視提供）

公視與經濟部加工出口區管理處合作，今（29日）於加工出口區楠梓園區舉辦特映會，播放《奇蹟的女兒》第1集，導演鄭文堂、演員連俞涵、黃鐙輝出席並參與映後座談，現場近400位民眾參與，反應熱烈。

《奇蹟的女兒》改編作家楊青矗的《工廠女兒圈》，由鄭文堂執導，鄭心媚編劇，演員温貞菱、連俞涵、孫可芳、黃鐙輝、林哲熹、藍葦華、蔣昀霖等主演。本劇是以1970年代加工出口區為數最多的農村少女為主角，描述她們離開農村踏入工廠後，面臨生活、社會的巨大轉變。

為了讓觀眾感受到70年代台灣社會的環境與氛圍，鄭文堂表示，劇組在拍攝前花很多時間搜尋場景、道具，以及場景陳設的準備工作。之所以選擇前鎮加工區拍攝，鄭文堂說，主要是最接近原著所描述的場景，另外劇中的裁縫機、公車、打檔車都是古董級的，「拍攝時甚至常常會發生突然熄火的狀況」。

不同於過去詮釋的角色，連俞涵在劇中飾演個性好強的紡織廠領班阿免，連俞涵表示，因為能夠跳脫大家對她的第一印象和想像，反而很喜歡挑戰這樣的角色，更形容阿免的特質跟黃金很像，「堅韌、有延展性，無論怎麼摧毀還是能夠恢復」。

連俞涵表示，所接下的角色生命歷程都比自己還豐富，為了認識阿免這個角色，她特別找家教練習台語，也會研究那個年代的衣著、聽當時的流行音樂。更重要的是，連俞涵希望能演給會說台語的外婆看，但因為外婆在上個月過世，特映會當天她特別穿著從外婆衣櫃翻出的洋裝，哽咽說象徵帶外婆看戲。

黃鐙輝飾演善於討好上司的紡織廠主管，談到角色的詮釋，黃鐙輝表示，可以從自己的生活中萃取出許多經驗運用在這個角色，包括在戲中也是個爸爸、有家庭。至於這個角色在工廠內一步一腳印慢慢爬，最終升到經理位子，黃鐙輝說，他將自己這幾年在演藝圈發展心境加以轉換，「從通告藝人、小咖、助理，終於爬到這個位子，過程中我犧牲、委屈求全多少東西。」

公視時代迷你劇《奇蹟的女兒》以1970年代台灣經濟奇蹟最大功臣──加工出口區的女工為主角，描述她們離開農村踏入工廠的殘酷遭遇與意識覺醒，6月16日起每週六晚間9點在公視播出。

(中時 )