黃鐙輝《奇蹟的女兒》切換演藝圈心境入戲

黃鐙輝（右）與連俞涵。（公視提供）

友善列印
中時
黃鐙輝（左）與連俞涵。（公視提供）
與會者。（公視提供）

公視與經濟部加工出口區管理處合作，今（29日）於加工出口區楠梓園區舉辦特映會，播放《奇蹟的女兒》第1集，導演鄭文堂、演員連俞涵、黃鐙輝出席並參與映後座談，現場近400位民眾參與，反應熱烈。

《奇蹟的女兒》改編作家楊青矗的《工廠女兒圈》，由鄭文堂執導，鄭心媚編劇，演員温貞菱、連俞涵、孫可芳、黃鐙輝、林哲熹、藍葦華、蔣昀霖等主演。本劇是以1970年代加工出口區為數最多的農村少女為主角，描述她們離開農村踏入工廠後，面臨生活、社會的巨大轉變。

為了讓觀眾感受到70年代台灣社會的環境與氛圍，鄭文堂表示，劇組在拍攝前花很多時間搜尋場景、道具，以及場景陳設的準備工作。之所以選擇前鎮加工區拍攝，鄭文堂說，主要是最接近原著所描述的場景，另外劇中的裁縫機、公車、打檔車都是古董級的，「拍攝時甚至常常會發生突然熄火的狀況」。

不同於過去詮釋的角色，連俞涵在劇中飾演個性好強的紡織廠領班阿免，連俞涵表示，因為能夠跳脫大家對她的第一印象和想像，反而很喜歡挑戰這樣的角色，更形容阿免的特質跟黃金很像，「堅韌、有延展性，無論怎麼摧毀還是能夠恢復」。

連俞涵表示，所接下的角色生命歷程都比自己還豐富，為了認識阿免這個角色，她特別找家教練習台語，也會研究那個年代的衣著、聽當時的流行音樂。更重要的是，連俞涵希望能演給會說台語的外婆看，但因為外婆在上個月過世，特映會當天她特別穿著從外婆衣櫃翻出的洋裝，哽咽說象徵帶外婆看戲。

黃鐙輝飾演善於討好上司的紡織廠主管，談到角色的詮釋，黃鐙輝表示，可以從自己的生活中萃取出許多經驗運用在這個角色，包括在戲中也是個爸爸、有家庭。至於這個角色在工廠內一步一腳印慢慢爬，最終升到經理位子，黃鐙輝說，他將自己這幾年在演藝圈發展心境加以轉換，「從通告藝人、小咖、助理，終於爬到這個位子，過程中我犧牲、委屈求全多少東西。」

公視時代迷你劇《奇蹟的女兒》以1970年代台灣經濟奇蹟最大功臣──加工出口區的女工為主角，描述她們離開農村踏入工廠的殘酷遭遇與意識覺醒，6月16日起每週六晚間9點在公視播出。

(中時 )

珊卓布拉克提名單 組織重量級女… 王大陸被爆黏女助理 澄清「工作…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。