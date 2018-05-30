眼科醫師陳克華臉書不當發言 北榮道歉了

2018年05月30日 20:20 中時 魏怡嘉

朱姓健身教練涉嫌殺害黃姓女友分屍，北榮眼科醫師陳克華卻在臉書ｐｏ文指，最近門診為什麼這麼多肖查某？．．殺人固然不對，但是怎樣的女人令一個男人激動到失去理性萌生殺機？最近經過校園，卻看到常到排舞、練舞的女生，那些動作看起來跟牛肉場相去不遠，「現在的女生好像很嚮往當妓女」；ｐｏ文一出引發網友強烈撻伐，批陳克華是「朝聖沙文豬」，北榮今天晚間對陳克華不當言論出面道歉，同時關懷陳醫師狀況。陳克華之後也在臉書上道歉，表示這是他抒壓的方式。

陳克華不僅是眼科醫師，同時也是作家，曾出版多本詩集，也得過文學獎，也曾對副總統呂秀蓮的「愛滋天譴說」等諸多不利同志的言論，投書媒體公開批評，捍衛同志人權。

陳克華在臉書上同時貼文指出，前陣子在餐廳吃飯跟同事聊天，自己說了句最近女生愈來愈沒有一個女生的樣子了，結果一個媽媽立刻轉過頭來瞪我，好像我是個男性沙文。我才想起我這樣說是因為網路上流傳一段視頻，前陣子當鄉民對補教業「狼師」進行圍剿時，我看到的卻是一群高中女生，在補習班的教室裏，當著同學老師的面，衣衫盡褪大腿開開翹高，試問是誰在「誘姦」誰？

陳克華的ｐｏ文立刻引發網友熱議，認為檢討被害人的說法與不尊重女性，「真的是很不堪入目的文章」，「天阿～這篇實在太可怕了！醫生都這樣批評病人？」網友認為，陳克華身為醫師，應該複習一下醫生宣誓，此翻言論已違背自身職業道德，大批留言更湧入要求陳克華道歉。

北榮今天晚間召開記者會，副院長李發耀表示，北榮一向重視並推動性別平等，針對陳克華醫師在個人臉書發表不當言論，造成社會大眾不安，就其個人行為深感遺憾與抱歉，經了解，陳醫師已主動於個人臉書發表道歉文，院方亦已啟動員工關懷小組，希望了解陳醫師個人狀況，積極處理。

(中時 )