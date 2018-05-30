黃鐙輝憶病父元旦去世 笑撐完跨年活動才返家

2018年05月30日 20:32 時報周刊 林彥君

黃鐙輝和曾子余到創世新店院關懷植物人。

黃鐙輝、曾子余到創世新店院關懷植物人，黃鐙輝表示，他的爸爸在他15歲時就身體虛弱，常頭暈而臥床，他在2008年拍電影《艋舺》時，他帶爸爸去醫院檢查身體，當時發現肺部長黑點，一直長出癌細胞，他感嘆「爸爸那時候做肝動脈栓塞治療沒有用，只是死得比較慢。」

他表示爸爸是在2013年元旦凌晨過世「那時候我在劍湖山主持跨年，主持結束馬上趕回台北的醫院，把爸爸送回台中老家。」他難過表示，連爸爸告別式當天還在出外景，節目組也很體諒他，將外景安排在台中，讓他可以就近回家參加家祭。

他的爸爸得慢性病10幾年，他因為工作忙，僅在看醫生才會跟爸爸碰面，他感嘆，還好有把爸爸接來台北著就近照顧，他的爸爸離世前的最後一個禮拜，他開車帶他到各個景點郊遊「還好我有讓他到台北住，讓我們關係緊密，不然會覺得很遺憾」他也建議身邊的人「打一通電話關心家人，不要只是工作。」

黃鐙輝表示自己小時候常是班上前三名，靠資優獎學金及清寒補助當學費，她的女兒黃太后日前當選班上模範生，讓他很欣慰：「她不但得模範生，還拿到最高榮譽獎狀，回來拿給我看，原來在學校這麼乖？熱心助人，在學校幫忙老師還都跑第一。」

但是女兒回到家都會「想休息」和他撒嬌，但他都能體諒「她在學校這麼認真幫助別人已經很累了，他會撒嬌讓爸爸幫忙」他也反問曾子余「你小時候會不會都讓爸爸幫忙？」只見曾子余尷尬的說「我沒有爸爸，我單親啦！」

黃鐙輝的老婆萁萁對女兒當模範生感到意外又驕傲，女兒告訴她班上有三人提名模範生，女兒跟周圍的同學拉票「拜託你投我」，女兒以一票險勝當選，「她平常在家會看心情幫忙做家事，每天睡前還會花半小時玩恐龍手遊，但是阿嬤都會趁我不注意讓她玩一小時，不知道她怎麼當上模範生，還得到進步獎。」

(時報周刊)