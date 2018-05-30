45秒煮一碗 鹵豆無人移動麵館上海開業

2018年05月30日 20:52 旺報 李鋅銅

選擇喜愛的口味，線上付款，等待45秒，一碗由機器人煮的麵條就熱氣騰騰地出現在食客面前。這一現煮立食模式的「鹵豆無人移動麵館」29日在上海正式持證開業，這也是目前大陸唯一的「冷凍現製熱食」無人中式速食自動販賣機。

鹵豆無人移動麵館早在去年10月底，就已在上海白領人群中走俏，後來因超範圍經營被監管部門喊停。這台結合了上海、台北、香港三地四個青年創業夢想的機器，最終在5月18日獲得了上海首張「自動售貨、現製現售」熱食類食品製售營業範圍的食品經營許可證。

上海的馬齎、台北的彭思舟、宋例明，及香港的周劍光在一次閒聊中催生了鹵豆無人移動麵館的奇思妙想。為了讓創意成為現實，四位創辦人曾結伴奔赴大陸許多城市，從形形色色的麵中尋找靈感，也曾四處網羅機器人、雲計算、烹飪、行銷等各領域的人才。如今，鹵豆無人移動麵館已經發展到第四代，並在上海金山成立了專業智慧煮麵自動販賣機、無人移動麵館研發中心，成為名副其實的「中國智造」。

「第四代鹵豆無人移動麵館已經實現全套智慧化，只要設備通電，在上海的辦公室中，通過資料鏈，就可以知道目前市場上所有鹵豆無人移動麵館的狀態，包括是否需要補貨補水，設備是否損壞等。」馬齎表示，除了大陸市場，鹵豆無人移動麵館自2017年12月在美國市場登陸後，還與美國YOKAIEXPRESS成立合資公司，將完成美國3年600台終端鋪設的計畫。

目前鹵豆無人移動麵館單機日均銷售量約為60-80碗，單機平均日均售賣率90%，上海地區已完成100點位的合作意向，今年預計將在上海、北京等地增加1000台設備。

(旺報 )