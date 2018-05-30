世足》日本新帥首戰 熱身賽0比2輸迦納

日本香川真司（左）在大雨中與迦納球員爭頂。（路透）

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中時電子報
／綜合報導
日本新教頭西野朗上任首戰吞敗，全場比賽都維持嚴肅表情。（路透）

「藍武士」日本上月突然撤換原教頭哈利霍季奇（Vahid Halilhodzic），臨危受命的新教頭西野朗30日上演執教處女秀，結果在橫濱國際綜合競技場被「黑星」迦納攻入兩顆死球，以0比2吞敗，也讓日本在俄羅斯世足賽的前景更不樂觀。

迦納帕特伊（左下）在開賽第8分鐘踢進直接自由球。（路透）

迦納本屆世足賽沒拿到門票，這場國際友誼賽卻讓日本隊吃足苦頭。開賽第8分鐘，效力於西甲馬德里競技的帕特伊（Thomas Partey）操刀自由球，瞄準人牆縫隙朝球門右下角踢，日本門將川島永嗣第一時間先往自己的右手邊移動，再回身已經撲救不及，讓迦納先馳得點。

日本此役祭出3-5-2陣型，隊長長谷部誠擔任自由中衛，前王牌本田圭佑與旅歐球星長友佑都、原口元氣、大迫勇也都先發上陣，可惜身材、強度都不如迦納，邊路吊中的搶點都占不到便宜，欠缺臨門一腳，上半場1球落後。

第51分鐘，日本傳球失誤，迦納鋒線嘗試突破長谷部誠的防守，川島永嗣竟然棄門而出鏟倒迦納球員，被吹判12碼極刑。迦納博阿騰（Emmanuel Boateng）操刀中的，日本下半場推出的香川真司、岡崎慎司，都無法讓藍武士的攻擊解渴，最後就在橫濱的雨中輸掉這場國際友誼賽。

(中時電子報)

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