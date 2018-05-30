羅大佑金曲私心預測 盼許書豪奪歌王

羅大佑今晚在Legacy開唱。(粘耿豪攝)

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羅大佑和王志平合力開唱。(粘耿豪攝)
羅大佑(右三)和王治平(左三)找來茄子蛋助陣。(粘耿豪攝)

羅大佑睽違13年推出專輯，在本屆金曲獎入圍兩個獎項，他表示半年前就安排行程，當天不能到場，並說覺得有入圍就是認同，「很心安了啦！這是敬老尊賢美德。」對於本屆歌王預測，他押寶許書豪鍍金，原來許是他大學同學的兒子，因此他也喊話：「希望許書豪會得獎！」

對於歌后預測，他則笑說：「男生不能亂講到女生，會被罵。」而同為音樂人的王治平則表示他知道呂薔，「但評審口味很難猜，但我身為音樂人，覺得被提名就是莫大榮幸。」

羅大佑昔日曾和李宗盛、周華健、張震嶽組「縱貫線」，他昨聽聞李宗盛梅開三度的事情，一臉驚訝喊：「他又結婚？但結婚就是好事，要恭喜人家。」不過被問到兩人多久沒聯絡，他則不願多談。

羅大佑近日和王治平攜手打造「週三俱樂部」，每個月最後一個星期三舉辦演唱會，羅大佑特地寫了首主題曲，歌詞直到演出當天都還在斟酌，今晚首演並欽點茄子蛋樂團擔任暖場。

茄子蛋在今年金曲獎以新人之姿入圍不少獎項，阿斌表示團員都非常開心，但也謙虛說：「就像大佑老師說的，有企圖心但不要有太大野心。」昨主辦單位也送上金蛋糕加持，盼羅大佑和茄子蛋都能摘金。

(中時 )

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