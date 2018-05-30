嘉縣太空科學教育中心動土 成太空科學基地

2018年05月30日 20:55 中時 呂妍庭

造價1.2億元的「太陽館太空科學教育中心」30日舉行新建工程動土典禮。（呂妍庭翻攝）

造價1.2億元的「太陽館太空科學教育中心」30日舉行新建工程動土典禮。（呂妍庭翻攝）

造價1.2億元的「太陽館太空科學教育中心」30日在嘉義縣副縣長吳芳銘等人主持下，舉行新建工程動土典禮，吳芳銘表示，這座以福爾摩沙一號衛星外型為設計元素的教育中心，未來將結合北回歸線太陽館現有設施，成為雲嘉南地區推動太空科學及綠能環保的體驗場域，對推廣教育科學具有指標性意義。

吳芳銘指出，「北回歸線太陽館」參觀人數逐年攀升，科學活動營運已臻成熟，惟太陽館第一園區只有3公頃，現有展區已經飽和，縣府為提供更多元豐富的科學教育，爭取中央支持「太陽館太空科學教育中心」經費，地點選定與太陽館僅隔著鐵路的公有地，面積4.3公頃，現在各界努力下陸續完成土地撥用、規劃與設計，「太陽館太空科學教育中心」即將在2019年7月落成啟用。

未來「太陽館太空科學教育中心」主展館可運用面積1000坪，將與太陽館第一園區連結成全世界特有的23.5科學教育軸帶，全面推動太空科學及綠能環保，場館設施規劃有天文星象觀測教學中心、太陽觀測研究主題館、太陽光電綠能教學中心、太陽能光電教學教室、環保節能示範場域及太陽觀景台，以「打造陽光嘉義、樂活23度半」為主題，推動節能減碳及綠色能源教育推廣活動。

今吳芳銘、水上鄉長劉敬祥和縣議員林緗亭、詹琬蓁、王啟澧、戴光宗及各界貴賓主持動土，吳芳銘指出，縣府正積極向教育部爭取成為全國第4座「科學教育中心」，若能結合台中科博館及國家太空科學中心舉辦太陽館科學園區特展，透過資源整合讓該館發揮更大的教育功能性，將可嘉惠更多民眾與學生，為將來的科學推廣教育向下扎根。

(中時 )