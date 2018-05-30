美國加州大學研發「寶寶哭聲翻譯機」

艾莉安娜．安德森是個母親，她能夠熟練的聽懂孩子哭聲的原因，她正是用自身經驗研發寶寶哭聲翻譯機。(圖/UCLA)

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中時電子報

所有的新手父母都要在最短的時間學會聽懂嬰兒的哭聲，然而寶寶大哭的原因很多，從「我很餓」到「我屁股不舒服」或者「我生病了」都有可能。有時候父母為了判斷寶寶在哭什麼就傷透腦筋。現在加州大學洛杉磯分校(UCLA)打算設計一種手機APP，內容就是聽懂寶寶在哭什麼，也就是「寶寶哭聲翻譯機」。

新阿特拉斯(new atlas)報導，這個應用程式名為Chatterbaby，最初的研發目的是幫助失聰父母，識別他們的孩子是否哭鬧，因為失聰父母的聽力不好，不容易查覺寶寶在哭。然而就在Chatterbaby的研發過程中，研究人員聽了很多種嬰兒哭聲，發現有一些共通性。

UCLA的團隊創建一套演算法，將嬰兒哭聲分為三類：難受(比如尿布溼了)、飢餓和煩躁。

UCLA統計學家艾莉安娜．安德森(Ariana Anderson)“說：「其實作為一名母親，本能就會自然地知道孩子想要表達什麼，即使媽媽沒看到看不到寶寶，也要聽到哭聲，就能知道該做什麼。然後我就在想，'我們能設計出一種算法，來幫助新手父母快速上手，也就是把資深媽媽的經驗變成應用程式嗎?答案是肯定的。」

研發團隊比對2000多種嬰兒哭聲樣本，進行了一系列不同的算式之後，該系統最終能夠分辨在90％的哭聲，儘管該系統還沒辦法區分單純的煩躁，還是飢餓的哭聲，但是這已經是很大的進步。

安德森說，寶寶哭聲有不同模式的頻率與音量，假如哭聲是間歇性的，嬰兒可能是肚子餓或是想要找人陪；要是嬰兒感覺痛苦，哭聲通常會很大聲，並且兩段哭聲之間的停頓很少，那是換氣，為了下一段更大的哭聲。

當然，並非每個寶寶都有相同的哭聲「語言」，因此這項APP巧妙地融入了個性化功能，可以讓用戶將自己寶寶的特定哭聲錄下，上傳到UCLA的伺服器，擴充檔案庫，以更優化未來預測的準確性，換言之，使用該APP的父母，也參與了改良工作。

該團隊相信，在收隻越來越多的嬰兒哭聲，還能夠及早查覺孩子的神經發育是否有障礙。布朗大學的史蒂芬．謝寧科夫(Stephen Sheinkopf)多年來一直在研究無規律哭聲和神經發育障礙之間的相關性。他認為，哭聲裡就有自閉症的線索。

(中時電子報)

文章來源：UCLA smartphone app translates meanings of your baby’s cries

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