嚴審挨批鎖島 陸委會：防止統戰分化的正當防衛

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旺報

對於陸委會嚴審大陸人士來台，國台辦發言人安峰山30日批評台灣自築高牆閉關鎖島，陸委會30日晚反擊表示，大陸對台粗暴政治軍事施壓威嚇，阻礙官方互動，是破壞兩岸關係的癥結，嚴審陸方官員來台，是捍衛我國家安全、防止中共統戰分化的正當防衛，中國大陸作為始作俑者，沒有資格對台說三道四、栽贓卸責。

國台辦稱兩岸進入「制度之爭」，陸委會表示，台灣民主多元體制尊重民意、堅守我們的生活方式，及對未來的自由選擇權。中國共產黨「一黨專政」的體制是對岸的選擇，但人民追求民主、自由、法治及人權的普世價值，不應遭到違反人性的壓制與干涉，這是中共自築高牆、拉大兩岸心靈距離的主因。陸委會認為，陸方儘管發展快速，仍應進行民主政治改革，尊重人民自由意志，提升文化、人權及法治的治理水平。

陸委會指出，中國大陸2年來持續對臺採取粗暴的政治及軍事施壓威嚇，阻礙兩岸官方互動、人民正常往來及拒絕雙方理性溝通，是嚴重破壞兩岸關係和平穩定基礎及臺灣人民權益的主要癥結，國際社會也認為中方改變現狀，已引發各界疑慮。

陸委會稱，政府目前嚴審陸方官員來臺，是捍衛國家安全、防止中共統戰分化的正當防衛，中國大陸作為始作俑者，沒有資格對臺說三道四、栽贓卸責。

(旺報 )

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