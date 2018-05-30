上海直擊／ 《侏羅紀》克里斯中文撩妹 大膽自曝「私下怪癖」

2018年05月30日 21:26 中時 徐桐炘

導演胡安安東尼奧巴亞納（J.A. Bayona）帶領「星爵」克里斯普雷特（Chris Pratt）和女主角布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）出席記者會。

上海1993老場房變身成「侏羅紀世界」。

電影《侏羅紀世界:殞落國度》於30（今）日在上海舉行亞太區發佈會，由導演胡安安東尼奧巴亞納（J.A. Bayona）帶領「星爵」克里斯普雷特（Chris Pratt）和女主角布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）出席記者會和紅毯。克里斯前2天已在微博放上許多「觀光」影片，他今也表示非常喜歡上海夜景、高樓燈光，他更入境隨俗，不但用中文講出「恐龍、迅猛龍」，更帥氣撩粉：「我愛你們！」

儘管行程緊湊，克里斯仍盡量發揮幽默感娛樂粉絲和媒體。布萊絲在本集終於脫下高跟鞋換上靴子，在片中返回努布拉島拯救恐龍，卻為逃離熔岩襲擊衝下山坡，主持人開玩笑問難道換別人穿高跟鞋了嗎？，克里斯也搞笑搭腔：「我在私底下常常這麼做！只是沒有被拍到。」

談起一場在英國片場拍攝長達8天的水底戲，克里斯坦言總是在水箱裡「解決」生理問題，還故意說：「他們這些英國人都在喝茶，但沒人踏出泳池上廁所，我的頭髮就是這樣變黃的。」布萊絲稱讚克里斯很會即興發揮笑功，「場景越緊張，克里斯就越搞笑，非常人性也很幽默，完全超出預期。」她更透露克里斯私下是個厲害寫手，她一開始也很驚訝，克里斯還反問她：「妳以為我都在掛網嗎？」被問細節，克里斯表示：「大部分都是笑話。」

記者會在屠宰場改建的「上海1933老場房」舉行，片商將會場佈置成侏羅紀世界的努布拉島，還有一隻迅猛龍站在廢棄翻倒的車上，3人也實景重現夏威夷拍攝場面，導演胡安親自導戲，2位主演則在台上表演拼命奔跑的模樣，相當逗趣。最後3人獲贈恐龍水墨畫，並學用中文說出自己名字，克里斯還在紅毯上應媒體要求演唱《侏羅紀公園》主題曲。該片在台6月6日，搶先全球第一波上映。

(中時 )