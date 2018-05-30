臉紅的思春期來台 也想要有少女行程

臉紅的思春期主視覺。（寬宏提供）

友善列印
中時
臉紅的思春期待來台灣能逛淡水一趟。（寬宏提供）

韓國女子組合「臉紅的思春期」，以輕快曲風、稚嫩輕柔嗓音以及充滿魅力的音色，以親自作詞作曲之作品廣受樂迷喜愛。 去年首次造訪台北舉辦一連二場的演唱會獲得很好的成績，也以充滿吸引力的歌唱實力創下該場館史無前例的紀錄。人氣更加火熱的他們今年將直攻台北國際會議中心，在6月30日舉辦「2018 BOL4 Concert in Taipei - Travel Together」演唱會，屆時也將帶來多首膾炙人口的好歌，與台灣粉絲一起揭開歡樂暑假的序幕。

帶著新專輯《Travel》回歸的臉紅思春期，因為第一次海外演唱會就在台灣，因此對台灣的情感特別不同，這次回歸可以馬上帶著新作品與台灣的粉絲見面，感到非常激動與期待，而且她們表示：「可以與更多的粉絲見面、一起互動覺得非常的興奮，目前也在討論與規劃特別舞台。 也為了感謝台灣粉絲的支持，想帶來更帥氣華麗的作品，正與樂團討論新的編曲與架構中。」

臉紅的思春期希望演唱會結束後可以去逛一些有名的景點、嘗試好吃的餐廳、喝奶茶，療癒一下身心。女孩們也想購買一些台灣的伴手禮，也特別提到想去看淡水的紅毛城以及吃吃看淡水的古早味蛋糕，坦率可愛地回答再次體現她們的魅力。

(中時 )

上海直擊／ 《侏羅紀》克里斯中… 王力宏最後一次演學生　劇本被打…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。