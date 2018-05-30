臉紅的思春期來台 也想要有少女行程

2018年05月30日 22:06 中時 李承陽

臉紅的思春期待來台灣能逛淡水一趟。（寬宏提供）

韓國女子組合「臉紅的思春期」，以輕快曲風、稚嫩輕柔嗓音以及充滿魅力的音色，以親自作詞作曲之作品廣受樂迷喜愛。 去年首次造訪台北舉辦一連二場的演唱會獲得很好的成績，也以充滿吸引力的歌唱實力創下該場館史無前例的紀錄。人氣更加火熱的他們今年將直攻台北國際會議中心，在6月30日舉辦「2018 BOL4 Concert in Taipei - Travel Together」演唱會，屆時也將帶來多首膾炙人口的好歌，與台灣粉絲一起揭開歡樂暑假的序幕。

帶著新專輯《Travel》回歸的臉紅思春期，因為第一次海外演唱會就在台灣，因此對台灣的情感特別不同，這次回歸可以馬上帶著新作品與台灣的粉絲見面，感到非常激動與期待，而且她們表示：「可以與更多的粉絲見面、一起互動覺得非常的興奮，目前也在討論與規劃特別舞台。 也為了感謝台灣粉絲的支持，想帶來更帥氣華麗的作品，正與樂團討論新的編曲與架構中。」

臉紅的思春期希望演唱會結束後可以去逛一些有名的景點、嘗試好吃的餐廳、喝奶茶，療癒一下身心。女孩們也想購買一些台灣的伴手禮，也特別提到想去看淡水的紅毛城以及吃吃看淡水的古早味蛋糕，坦率可愛地回答再次體現她們的魅力。

(中時 )