能源署：去年全球電動車增長50％ 半數在中國售出

2018年05月30日 22:21 中時電子報 盧伯華

國際能源署（IEA）今日發佈評估電動汽車市場的《全球電動汽車展望報告》（Global Electric Vehicles Outlook）指出，電動及混合電動汽車在全球銷售成長快速，2017 年銷售量較前一年度成長50%，其中有超過半數在中國大陸售出，中國已成全球最大電動車市場。

據俄羅斯衛星新聞網引述能源總署的話說，報告所指的電動車包含全電動車與混合動力電動車，2017年全球銷量超過100萬輛，較2016年成長約50%，使目前全球在道路上奔馳的電動車輛已突破300萬輛。

國際能源署表示，目前中國仍然是全球最大的電動車市場。去年中國道路上共有123萬輛電動汽車，而歐洲有82萬輛、美國76萬輛，其餘國家共計30萬輛。

報告說，2017年電動汽車銷量創下新高，最大的推力來自中國。去年中國市場售出約58萬輛，銷量比前一年增長70%；美國市場銷量排名第二，去年售出28萬輛，較前一年的16萬輛成長46%。

該組織指出，電動汽車市場大幅增長主要得益於造價大幅降低，以及擴大投資帶來的蓄電池的改進。

報導說，全球汽車製造商正在加緊擴大電動汽車生產。例如，日本車企日產汽車（Nissan Motor）今年3月時表示，計劃到2022財政年達到年銷100萬輛電動汽車。

此前全球著名的戰略分析(Strategy Analytics)諮詢公司曾表示，2020年電動車在全球汽車市場的份額可達到3％。這可能得益於英國和法國有意在2040年起停止銷售柴汽油車，西班牙與希臘也有類似表態，挪威則更激進地將停用柴汽油車的時限訂在2025年。

(中時電子報)