能源署：去年全球電動車增長50％ 半數在中國售出

圖為著名電動車製造商特斯拉在上海發表最新款北極星1號(Polestar 1)豪華電動車。該公司已決定在中國大陸設廠，廠址在上海浦東。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

國際能源署（IEA）今日發佈評估電動汽車市場的《全球電動汽車展望報告》（Global Electric Vehicles Outlook）指出，電動及混合電動汽車在全球銷售成長快速，2017 年銷售量較前一年度成長50%，其中有超過半數在中國大陸售出，中國已成全球最大電動車市場。

據俄羅斯衛星新聞網引述能源總署的話說，報告所指的電動車包含全電動車與混合動力電動車，2017年全球銷量超過100萬輛，較2016年成長約50%，使目前全球在道路上奔馳的電動車輛已突破300萬輛。

傳特斯拉攻陸 在滬設超級工廠
陸砸7千億 全力發展電動車

國際能源署表示，目前中國仍然是全球最大的電動車市場。去年中國道路上共有123萬輛電動汽車，而歐洲有82萬輛、美國76萬輛，其餘國家共計30萬輛。

報告說，2017年電動汽車銷量創下新高，最大的推力來自中國。去年中國市場售出約58萬輛，銷量比前一年增長70%；美國市場銷量排名第二，去年售出28萬輛，較前一年的16萬輛成長46%。

該組織指出，電動汽車市場大幅增長主要得益於造價大幅降低，以及擴大投資帶來的蓄電池的改進。

報導說，全球汽車製造商正在加緊擴大電動汽車生產。例如，日本車企日產汽車（Nissan Motor）今年3月時表示，計劃到2022財政年達到年銷100萬輛電動汽車。

此前全球著名的戰略分析(Strategy Analytics)諮詢公司曾表示，2020年電動車在全球汽車市場的份額可達到3％。這可能得益於英國和法國有意在2040年起停止銷售柴汽油車，西班牙與希臘也有類似表態，挪威則更激進地將停用柴汽油車的時限訂在2025年。

(中時電子報)

文章來源：國際能源署：2017年全球電動和混動汽車數量同比增長0.5倍 突破300萬輛

比亞迪 要當中國的特斯拉
嚴審挨批鎖島 陸委會：防止統戰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。