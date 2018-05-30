黃曉明35歲罹抑鬱症 成家後擺脫低潮

2018年05月30日 22:33 中時 李承陽

黃曉明（右）是王力宏的歌迷。（羅永銘攝）

黃曉明為第10屆兩岸電影展開幕片《無問西東》來台宣傳，分享自己人生的轉變，「20歲思考未來要做什麼、30歲當下努力、40歲開始反思。」他在35歲的時候碰上人生低潮，覺得在人生道路上做錯很多選擇、選錯很多戲、被批評演技不好，最後甚至患了輕微的抑鬱症。

患抑鬱症的期間，黃曉明根本不想見人，「連看到小貓小狗都覺得牠們在鄙視我。」後來透過健身發洩，但真正讓他離開低潮的，是組成家庭，「結了婚之後重心都放在家人身上，家人最重要，有了孩子彷彿多了一層鎧甲。」他將近1年沒接戲，就是不想錯過兒子的成長過程。

黃曉明自認不是天生的演員，「我的人生本不該得到這麼多，有了這個好運，我應該承受。」後來他努力琢磨演技，成為成功的演員，不僅反饋電影圈當監製提拔新導演，也回饋社會，目前有3個公益基金會在運作，更隨時關心台灣時事，只要台灣有天災人禍他都盡力救助，「台灣是自己的家，有難一定幫忙。」

黃曉明台灣的星友不少，之前來台曾和羅志祥、黑人、Makiyo一起吃蚵仔煎，夜市美味難忘懷，這次想找林心如、霍建華、安以軒聚聚，跟同片演員王力宏也是好朋友，「我們年齡差不多，但他紅的早，我是他的小歌迷，〈愛的就是你〉基本上是我唯一記住歌詞的歌。」

(中時 )