黃曉明35歲罹抑鬱症 成家後擺脫低潮

黃曉明人生經歷不同階段，現在選擇花更多時間陪伴家人。（羅永銘攝）

友善列印
中時
黃曉明（右）是王力宏的歌迷。（羅永銘攝）

黃曉明為第10屆兩岸電影展開幕片《無問西東》來台宣傳，分享自己人生的轉變，「20歲思考未來要做什麼、30歲當下努力、40歲開始反思。」他在35歲的時候碰上人生低潮，覺得在人生道路上做錯很多選擇、選錯很多戲、被批評演技不好，最後甚至患了輕微的抑鬱症。

患抑鬱症的期間，黃曉明根本不想見人，「連看到小貓小狗都覺得牠們在鄙視我。」後來透過健身發洩，但真正讓他離開低潮的，是組成家庭，「結了婚之後重心都放在家人身上，家人最重要，有了孩子彷彿多了一層鎧甲。」他將近1年沒接戲，就是不想錯過兒子的成長過程。

黃曉明自認不是天生的演員，「我的人生本不該得到這麼多，有了這個好運，我應該承受。」後來他努力琢磨演技，成為成功的演員，不僅反饋電影圈當監製提拔新導演，也回饋社會，目前有3個公益基金會在運作，更隨時關心台灣時事，只要台灣有天災人禍他都盡力救助，「台灣是自己的家，有難一定幫忙。」

黃曉明台灣的星友不少，之前來台曾和羅志祥、黑人、Makiyo一起吃蚵仔煎，夜市美味難忘懷，這次想找林心如、霍建華、安以軒聚聚，跟同片演員王力宏也是好朋友，「我們年齡差不多，但他紅的早，我是他的小歌迷，〈愛的就是你〉基本上是我唯一記住歌詞的歌。」

(中時 )

王力宏最後一次演學生　劇本被打… 苗栗7萬戶停電 黃光芹嘆：這一仗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。