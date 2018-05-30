苗栗7萬戶停電 黃光芹嘆：這一仗 館長贏了！

館長陳之漢。(取自飆捍臉書)

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中時電子報

資深媒體人黃光芹。(本報系資料照)

總統蔡英文日前宣布捐100萬美金給WHO世界衛生組織，意外引起「館長」陳之漢與立委段宜康間的罵戰，資深媒體人黃光芹今(30日)有感於苗栗7萬多用電戶將近1小時多無電可用的跳電事件，不禁在臉書感嘆：「這一仗，館長贏了！」

連日高溫讓今日用電量創新高，下午就發生苗栗7萬多戶用電戶跳電事件，這也讓黃光芹有感而發，透露自己開車油錢從原本7~9百多元，上一次竟破千，「儘管中油說，是因為國際因素，但誠如馬政府時期的油電雙漲，講再多理由，感覺會好嗎？」

不僅缺電，還有缺水問題，黃光芹說自己住在林口，一連2天大停水，雖然有水塔不礙事，「看到民眾在路上買水，部分餐廳貼出停水不營業，以及小孩連兩天回來說，學校和英語班都沒水，我立刻想起那廁所，鐵定很精彩。」

黃光芹直言現在問題已不僅是油電雙漲，或是「孤獨節電就能行」，而是今日又發生苗栗7萬戶停電，讓她寫下這篇文章抒發心情，感嘆：「民惶恐，有十二萬分。」

館長早前因為蔡英文宣布捐款100萬美金給WHO，火大在臉書怒嗆「運動員吃土了 基層警員消防醫護沒加給了 油價電價漲不停 年輕人沒房沒未來少子化了

弱勢偏鄉問題一直增加」痛批政府卻動不動花錢做凱子，未料竟被段宜康回嗆：「是在靠北三小？」也讓館長不滿質疑：「很好一個以自由民主自稱的黨，現在人民質疑你花錢你就罵人民，靠北殺小？？？？？？垃圾？？？」

(中時電子報)

黃光芹fb 這一仗，館長贏了！
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