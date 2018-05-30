張志豪石破天驚滿貫彈！中信兄弟擊倒統一獅

張志豪轟出滿貫炮，助中信逆轉勝獅隊。(本報資料照)

友善列印
中時電子報

中信兄弟日前大玩「假先發」，但未能取得效果，決定取消，今(30日)對戰統一獅，投手群恢復正常調度，打線也以火力相挺，靠著吳東融和張志豪7上2發全壘打，中信單局灌進5分、後來居上，以8比6逆轉贏球，中止三連敗。

中信取消假先發首戰，推出蔡齊哲掛帥主投，但他1下就遇到亂流，被打4支安打失3分，使得中信一開始就居於劣勢。中信則受制獅隊洋投瑞安封鎖，僅4上製造滿壘攻勢，藉著周思齊打出三壘方向滾地球，造成郭阜林守備失誤，追回2分。

不過，中信從詹子賢6上轟出陽春炮開始，吹起反攻號角；7上吳東融也轟出陽春炮，助球隊追平比分，接著中信又靠著2支安打，1出局後製造一三壘有人契機。此時，獅隊緊急推上陽建福救火，但擋不住中信攻勢，保送詹子賢填滿壘包後，挨了張志豪石破天驚的右外野滿貫炮。

陽建福上周才被廖健富打滿貫炮，這回同樣在台南棒球場，再度被打滿貫炮，連續2場挨滿貫炮，是中職史上第三人；在他之前，前興農牛洋投好楓康及Lamigo桃猿王溢正，曾寫下這尷尬的紀錄。

張志豪一棒助中信把比分超前，儘管獅隊9下面對陳柏豪，一度將差距縮小到2分差，最後仍功虧一簣，讓中信帶走勝利。中繼1局無失分的洪宸宇，歷經多場假先發後，總算拿到本季首勝；瑞安6.1局失6分承擔敗戰，這也是他來台後的第1敗。

(中時電子報)

韓職》一局爆8分 王維中遭韓火鷹… NBA》沃神爆料：豪哥恩師克利福…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。