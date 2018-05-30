張志豪石破天驚滿貫彈！中信兄弟擊倒統一獅

2018年05月30日 22:57 中時電子報 蔡銘仁

中信兄弟日前大玩「假先發」，但未能取得效果，決定取消，今(30日)對戰統一獅，投手群恢復正常調度，打線也以火力相挺，靠著吳東融和張志豪7上2發全壘打，中信單局灌進5分、後來居上，以8比6逆轉贏球，中止三連敗。

中信取消假先發首戰，推出蔡齊哲掛帥主投，但他1下就遇到亂流，被打4支安打失3分，使得中信一開始就居於劣勢。中信則受制獅隊洋投瑞安封鎖，僅4上製造滿壘攻勢，藉著周思齊打出三壘方向滾地球，造成郭阜林守備失誤，追回2分。

不過，中信從詹子賢6上轟出陽春炮開始，吹起反攻號角；7上吳東融也轟出陽春炮，助球隊追平比分，接著中信又靠著2支安打，1出局後製造一三壘有人契機。此時，獅隊緊急推上陽建福救火，但擋不住中信攻勢，保送詹子賢填滿壘包後，挨了張志豪石破天驚的右外野滿貫炮。

陽建福上周才被廖健富打滿貫炮，這回同樣在台南棒球場，再度被打滿貫炮，連續2場挨滿貫炮，是中職史上第三人；在他之前，前興農牛洋投好楓康及Lamigo桃猿王溢正，曾寫下這尷尬的紀錄。

張志豪一棒助中信把比分超前，儘管獅隊9下面對陳柏豪，一度將差距縮小到2分差，最後仍功虧一簣，讓中信帶走勝利。中繼1局無失分的洪宸宇，歷經多場假先發後，總算拿到本季首勝；瑞安6.1局失6分承擔敗戰，這也是他來台後的第1敗。

(中時電子報)