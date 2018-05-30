龍應台回成大分享新書 上千人坐無虛席聆聽親情課題

2018年05月30日 23:14 中時 曹婷婷

前文化部長、作家龍應台30日晚上回到母校成功大學舉行舉辦新作《天長地久──給美君的信》讀者見面會，座無虛席，觀眾甚至坐上講台區。(曹婷婷攝)

前文化部長、作家龍應台30日晚上回到母校成功大學舉行舉辦新作《天長地久──給美君的信》讀者見面會，書中集結19個觸動生命的親情故事， 是龍應台對母親「美君」的恩情絮語，也是給2位兒子的溫柔提醒，吸引上千名讀者聆聽，座無虛席，觀眾甚至坐到講台區。

卸下文化部長職務後，龍應台毅然放下一切，回到屏東潮州陪伴失智母親，並透過寫信給母親的文字形式，搭配35則歷史大河的老照片，框架出1920到2020年，一世紀的生命風景，格外觸動人心。

成功大學外文系63級畢業、曾獲78年傑出校友的她在分享會中，一開口就說，當從潮州搭普悠瑪號來到台南，走出台南火車站，熟悉的感覺全都回來了，「這世上有什麼50年不變？就是台南火車站。」引起一陣哄堂大笑。

幾乎不辦發表會的她，這回特地選在成大和學弟妹進行跨世代的對話，到場的讀者從滿頭白髮到大學生都有，親情議題引起不同世代的省思，多名讀者甚至哽咽與龍應台分享自身與父母、子女相處的點點滴滴，呼應龍應台新書著墨的出發點。

她剖析，身為戰爭難民第二代，她沒有任何親屬網絡，老一輩生跟死之於她是陌生的，她

回憶自己年少時光北上、出國留學，每一次都沒有回頭回望父母一眼，「但人都會有報應的」，她趣稱，50歲時送別16歲的長子安德烈出國念書，兒子在機場頭也不回離開，就像她當年離開父母一樣。

龍應台去年離開台北搬到屏東潮州，照顧失智症母親，觸動她開始書寫、寫信給「美君」。她說，自己22歲離家，一直到65歲才有機會與母親相處，也反問台下聽眾跟父母關係好不好？「我們怎麼對上一代，下一代就會怎麼對我們。」

她說，2個兒子教她很多，有一回單獨跟安德烈出遊，她聊起身後事：「我的骨灰你要怎麼處理？」孩子不理他，她自顧自說「那就分成兩罐，一罐給你，一罐給弟弟」，安德烈只對她說「妳應該要有個墳」，過去，她原本沒有想過，沒想到孩子認為如果沒有墳，倆兄弟與台灣的關係就此斷了。

她說，或許身後留下一個「石板」，也是留給兩個兒子最好的禮物，「這樣就可以給兩兄弟很好的藉口，有一個理由向妻子請假，一年一次回台灣旅行。」

龍應台認為，新書就是一本教生死的課本，「就像是生命的流動的節拍器，告訴妳，妳逃不掉，節拍是逃不掉的，永遠在那兒。」她也送給大家的一句話是「問自己，此刻什麼是最重要的人與事？這樣就不會錯過！」

(中時 )