外媒：中國將以人工智能彌補與美軍實力落差

2018年05月30日 23:12 中時電子報 盧伯華

據《亞洲時報》報導，在與美國的軍事科技競爭當中，面對兩國軍事力量的差距，中國正設法急起直追，而其關鍵將是集中力量發展人工智能研究，並加緊自主武器的研發，以確保取得對美軍的優勢。

衛星通訊社引述該報稱：「引入人工智能，使坦克部隊、海軍和空軍智能化是中國軍方『殺手鐧』戰略的一部分。該戰略包括研發高科技武器，使較弱的中國軍隊在未來衝突中可以戰勝更為強大的美軍。」

報導指出，為了贏得人工智能之戰，中國須挫敗隱形飛機、艦艇、潛艇和導彈的進攻並通過保持對敵靜默，借助網絡攻擊奪取敵方通信網絡以及利用量子通信來確保自己在電子對抗中佔據優勢。

人工智能在中國大陸強力推動下，各界正如火如荼地投入人力與資本。圖中是2018全球人工智能產品應用博覽會上，參觀者正在觀看一輛無人駕駛概念車。（圖／新華社）

在中國大陸人工智能產業快速發展的背景下，美國智庫布魯金斯學會日前曾公佈一項調查數據指出，有20%的美國受訪民眾認為未來10年中國將在人工智能領域趕超美國。

布魯金斯學會表示，人工智能技術的進步正在推動著世界許多地區的發展，在金融、醫療、交通、國家安全、刑事司法、智慧城市等領域發揮著日益重要的應用。為此，該學會於2018年5月9日至5月11日期間對美國1535名互聯網用戶進行了在線調查。

調查結果顯示，21%的受訪者認為美國目前在人工智能方面仍然是最領先國家，19％的受訪者認為是日本，15％的人認為是中國，韓國占4％，俄羅斯占4％，歐洲為2％。

然而，不少受訪者擔心未來十年美國可能會落後於中國，中國已經宣稱將在2030年成為世界主要人工智能創新中心並為此投入1500億美元。當被問及10年後哪個國家將成為人工智能領導者時，儘管有21％的受訪者認為是美國，但相當比例20％的人認為是中國，隨後是日本（14％）和俄羅斯（4％）。

(中時電子報)