外媒：中國將以人工智能彌補與美軍實力落差

2018全球人工智能產品應用博覽會在江蘇蘇州市開幕，有來自10個國家和地區的200餘家企業及人工智能機構參展。圖為展場主題海報。（圖／新華社）

友善列印
中時電子報

據《亞洲時報》報導，在與美國的軍事科技競爭當中，面對兩國軍事力量的差距，中國正設法急起直追，而其關鍵將是集中力量發展人工智能研究，並加緊自主武器的研發，以確保取得對美軍的優勢。

衛星通訊社引述該報稱：「引入人工智能，使坦克部隊、海軍和空軍智能化是中國軍方『殺手鐧』戰略的一部分。該戰略包括研發高科技武器，使較弱的中國軍隊在未來衝突中可以戰勝更為強大的美軍。」

紐時：大陸人工智能 超越美國不是夢話
《名家觀點》李開復：5大原因 中國AI發展將超越美國

報導指出，為了贏得人工智能之戰，中國須挫敗隱形飛機、艦艇、潛艇和導彈的進攻並通過保持對敵靜默，借助網絡攻擊奪取敵方通信網絡以及利用量子通信來確保自己在電子對抗中佔據優勢。

人工智能在中國大陸強力推動下，各界正如火如荼地投入人力與資本。圖中是2018全球人工智能產品應用博覽會上，參觀者正在觀看一輛無人駕駛概念車。（圖／新華社）

在中國大陸人工智能產業快速發展的背景下，美國智庫布魯金斯學會日前曾公佈一項調查數據指出，有20%的美國受訪民眾認為未來10年中國將在人工智能領域趕超美國。

布魯金斯學會表示，人工智能技術的進步正在推動著世界許多地區的發展，在金融、醫療、交通、國家安全、刑事司法、智慧城市等領域發揮著日益重要的應用。為此，該學會於2018年5月9日至5月11日期間對美國1535名互聯網用戶進行了在線調查。

調查結果顯示，21%的受訪者認為美國目前在人工智能方面仍然是最領先國家，19％的受訪者認為是日本，15％的人認為是中國，韓國占4％，俄羅斯占4％，歐洲為2％。

然而，不少受訪者擔心未來十年美國可能會落後於中國，中國已經宣稱將在2030年成為世界主要人工智能創新中心並為此投入1500億美元。當被問及10年後哪個國家將成為人工智能領導者時，儘管有21％的受訪者認為是美國，但相當比例20％的人認為是中國，隨後是日本（14％）和俄羅斯（4％）。

(中時電子報)

中美AI比拼 Google董事長發出警告
施密特：AI競賽 中國恐超美

文章來源：媒體：中國力求在人工智能軍事應用研究方面超越美國

能源署：去年全球電動車增長50％…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。