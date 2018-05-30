平台受損 珍珠港亞利桑那紀念館無限期關閉

珍珠港亞利桑那紀念館的遊客步道與紀念館出現裂縫，目前無限期關閉等待修復。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國海軍官員說，在珍珠港的亞利桑那號紀念館損毀比預期的還要嚴重，將會無限期關閉。

軍事時報(military times)報導， 此消息是夏威夷新聞報首先披露，5月6日時，一艘遊覽渡船經營者注意到紀念館外有裂縫，當時就先暫停旅客下船，直到完成臨時修理後，該船的遊客才在紀念館處下船。但是修復後的幾小時，裂縫再次出現，顯示狀況已頗為嚴重。

太平洋國家紀念碑與的發言人傑．布朗特(Jay Blount)說：「遊客步道與紀念碑相臨處有一道落差，而且外部也有一些裂縫，顯示步道結構已有受損，決定不再對外開放。」

亞歷桑那紀念館的空照圖，是在沉船的上方搭建的。(圖/珍珠港國家公園)

紀念館方面指出，工程師正在尋找可能的解決方案，不過施維修時間還無法評估，只能說專家團隊會共同努力，以求盡快恢復。

亞歷桑那號號紀念館是在亞歷桑那號戰艦(USS Arizona,BB-39)上搭建的浮動紀念站，該艦在珍珠港事變時被擊沉坐底，由於受損過於嚴重，決定不打撈修復。1962年，在該艦殘骸上方直接建立浮動式紀念平台，將1102名陣亡官兵的姓名、生平與照片收錄於此，是對亡者的追思，也是對戰爭的紀念。時至今日，戰艦內仍有大量重油，並一點一點的向外洩露，稱為「亞利桑那之淚」。

這次受損的是平台部分，與戰艦殘骸關係不大。

珍珠港遊客中心的其他區域仍然開放。

(中時電子報)

文章來源：Damage closes USS Arizona Memorial at Pearl Harbor indefinitely

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