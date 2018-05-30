李優直播秀床照 緋聞好友熊仔突現身

2018年05月30日 23:23 時報周刊 林彥君

李優上節目宣傳寫真畫冊，熊仔現身直播。

李優和熊仔在節目中分享合作趣事。

李優上直播節目《安安大明星》分享寫真畫冊《李優URIKO首本寫真相冊ARTITUDE》，寫真相冊中前面幾個章節是畫作，後面是寫真，她說「希望大家在翻她的書時，可以從第一頁開始翻，再看到後面的寫真」讓讀者從畫中了解她，進而從她的外貌認識她。

她自認個性又酷又古怪，在拍寫真前，僅跟爸媽說「爸媽我要出畫冊寫真，謝謝。」她的寫真由3位日本攝影師拍攝，拍攝時溝通都靠眼神示意，攝影師會簡單中文要求拍攝姿態，跟她說「麻煩你」、「我想要」、「可不可以」，在拍寫真時她大方不扭捏「有20個人觀看卻完全不會害羞」她分享一張穿著藍色比基尼的「床照」，她在拍攝時心裡想著「我想吸引你的感覺」，性感一點都不情色。

她的首支單曲〈迷惘美〉是由緋聞好友熊仔製作，而熊仔更現身直播現場，讓李優驚訝得不敢說話，熊仔分享創作歌曲時的理念時，李優還爆料曾跟熊仔合作拍〈好友已滿〉MV，當時並不認識熊仔，熊仔主動跟她說要幫她寫歌「熊仔密我，我幫你寫一首歌。」主持人問熊仔對「美」的定義，熊仔指著李優說「這就是美」，讓李優心花怒放超害羞。

(時報周刊)