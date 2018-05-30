再發表北市政見 呂秀蓮脫黨參選到底？

2018年05月30日 23:24 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

民進黨中執會今天通過徵召姚文智參選台北市長，同樣爭取黨內提名的前副總統呂秀蓮傍晚透過line群組表示「道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」；隨後，呂秀蓮的粉絲專頁「呂秀蓮：台北No.1」持續更新台北市育兒政見，po文指出「幼有所養：孩子是未來的希望」。對此，外界認為呂秀蓮將退黨參選到底？但仍待呂秀蓮明天傍晚從馬來西亞返回台灣才能揭曉。

呂秀蓮的粉絲專頁「呂秀蓮：台北No.1」今晚持續更新她對台北市的育兒政見「幼有所養：孩子是未來的希望」，呂秀蓮指出，對於雙薪夫婦的台北市民而言，沒有時間照顧幼兒，才是真正的問題所在。公部門應優先將資源集中在公共托育服務，但是柯文哲極為偏重津貼補助，公共托育部分則是敷衍了事。

對此，呂秀蓮認為市府應該：1.盤點社區閒置公共空間，廣設社區公共托育家園。2.提高補助開辦費及設備費，鼓勵企業附設員工子女托育家園。3.未來都更社區應就地規劃公共托育空間。

另外，為解決雙薪父母工作需要，全市各國小應增設課後安親輔導，另聘待業老師負責照顧及輔導需留滯在校的小朋友，直到家長方便接領為止。依使用者付費原則酌付費用，以嘉惠親子雙方，並確保學童課業及人身安全。

(中時電子報)