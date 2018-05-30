傅達仁又飛瑞士 預計6月初執行安樂死

傅達仁在臉書表示已抵達瑞士。

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時報周刊
林彥君

85歲的資深媒體人傅達仁，因受胰臟癌末期所苦，為求善終積極推動安樂死法案，但因瑞士當時正值冰天雪地機場關閉，而暫緩執行，如今終於等到瑞士天氣回暖，他在30日於臉書貼出已抵達瑞士的照片，表示即將執行安樂死，他說：「到瑞士執行綠燈是我的權利，目前正在審查醫療證明，預計6月初執行安樂死。」

他現在體重僅剩40多公斤，每天要打3次嗎啡止痛，他表示，現在連止痛藥吃了都沒有用「活受罪」。他透露自己做出這項決定，雖然捨不得家人，但是每天睡醒張眼都受病痛折磨「家人一定會不捨，但是我每天痛得要死。」

他也感嘆為推廣安樂死法案，現在已經是個窮光蛋，朋友資助他200萬元，讓他執行權利。他近期才到廣州求醫，注射雙抗疫苗治療，認為「活一天賺一天」認為自己已多活了3個月「已報答長官們對我不要隨便使用綠燈的期望，仗已打完」他希望台灣儘速通過安樂死法案，他說「台灣是洗腎王國，癌末病人自殺率世界第一，插臥不能自理生活的老病人世界冠軍，我個人是個屁！比我差的人 更可憐。」

對此昔日台視老戰友盛竹如表示，並不知道傅達仁已經在瑞士，「這幾天有沒有跟傅達仁碰面，所以不清楚他要去瑞士的決定。」王彩樺、唐從聖日前才跟傅達仁聚餐，王彩樺表示「傅大哥當時沒有提起要去瑞士，當時只聊開心的事，他非常謝謝我去他娶媳婦宴會上表演。」唐從聖說：「用餐當天氣氛很好，聊天話題百無禁忌，沒有提到要去安樂死，傅大哥只說會戰到最後一刻。」

(時報周刊)

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