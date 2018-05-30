談詩玲89歲奶奶失智「心裡很難過」微電影獻處女秀

2018年05月30日 23:35 中時 許雅淳

談詩玲舉辦新歌〈無你那有我〉微電影首映，蔡小虎、呂雪鳳、澎恰恰到場力挺。（羅永銘攝）

談詩玲將推出台語新輯《溪中月》，30日舉辦新歌〈無你那有我〉微電影首映，微電影由澎恰恰擔任導演，呂雪鳳、談詩玲則大演對手戲，談詩玲表示新歌靈感來自她高齡89歲的奶奶，提到奶奶在12年前小中風後，而引發重度失智症，「奶奶已完全不認得我，心裡真的很難過，奶奶以前很愛漂亮，我都學她，奶奶得失智症後，生活無法自理，變得邋邋遢遢，真的很不忍心。」

而澎恰恰也主動點名談詩玲演出微電影，她透露「我嚇到了，戲劇從未在我的選項裡，感謝澎恰恰的信任」，她更感謝呂雪鳳的熱情跨刀演出，讓她的戲劇處女秀充滿著驚喜。澎恰恰表示對談詩玲的首次戲劇表現，原本預期僅80分，但現在打95分，大讚：「她是天生的演員。」談詩玲則說經歷大螢幕初體驗，讓她的心臟增強許多，也許可以再嘗試多一些的戲劇體驗。

50歲的談詩玲自台視《我要當歌手》選秀節目脫穎而出，2年前發行首張專輯，她大方透露與老公結婚多年仍相當恩愛，老公還送她千萬跑車，她近年除了歌手身分外，日前又受邀擔任「臺灣向陽關懷協會」理事長，歌唱與公益兩頭燒，談詩玲多年來長期赴養老院探望長輩，她說：「我是志工啦，只是盡一點點力而已。」

(中時 )