李德筠給女友的歌「不夠完美」未收錄 曝與女友甜蜜同居中

2018年05月30日 23:41 中時 許雅淳

李德筠的新歌〈我的世界沒有孤寂〉，與導演周美玲一同合作。（野火樂集提供）

李德筠日前推出第2張專輯《價值觀Vol.02》，身為創作歌手的她，新作品是否會讓女友搶先聽？ 她說：「會呀，給身邊重要的人聽需要勇氣，希望得到肯定。」她認為若對方反應普通，她會覺得寫得不好，陷入矛盾，但一方面想給對方聽，又覺得給對方聽前，要把作品製作更完美，「因為在家裡創作，所以她（女友）很自然會聽到新鮮、剛寫出來的歌。」無意間透露與女友正在同居中。

而她在首張專輯《價值觀Vol.01》，有寫給歷任女友的歌曲，至於新專輯中有無為女友的創作？她表示新專輯裡沒有，不過籌備專輯期間曾寫過一首歌給現任女友，但沒能將它雕琢到百分之百的程度，「等我修得更好，可能會出現在下一張專輯吧。」

新歌〈我的世界沒有孤寂〉也是舞台劇《偽婚男女》主題曲。導演周美玲、莊平各拍攝不同版本的MV，而周美玲導演拍攝同志學生的清甜戀愛，及隨之而來的無情霸凌，李德筠說：「我也穿上學生風格的襯衫，凝視鏡頭，試著對年少的自己說話。」

談到與周美玲導演合作，李德筠說：「導演在劇場裡滿嚴格的，尤其是排練時，有一陣子我很怕她，如果聽說導演請假，會不爭氣地偷偷鬆一口氣。」

(中時 )