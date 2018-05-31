18歲女原本獨立大膽 母心疼：她被性侵後只敢開燈睡

少女遭性侵後身心受創，母心疼: 得常常開大燈才敢睡覺。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

18歲的小美（化名）與林姓男網友第一次約見面出遊，逛完士林夜市卻被帶進摩鐵性侵，原本獨立大膽的她，後來變得只敢開著大燈睡覺，回到家也都要把客廳的燈及電視都打開，才敢去上廁所，還喃喃自語說「我做錯什麼，為何這樣對我」，林男後被判3年10月定讞，高等法院再判賠20萬元。

小美當天第一次與林男見面，被載到士林附近的旅館外面就有點不高興，並說要回家，但林男說只休息一下就回家，進旅館後，小美還是拒絕不想進去，並試著開車門，可是車門上鎖打不開，讓她不知所措。

小美進房後，林男不顧她以身體掙脫、推阻及以言詞表示拒絕，仍強行壓制並親吻頸部、胸部、撫摸下體，並做出強制性交行為。林男到案後否認犯行，辯稱事發當日小美無任何反抗拒絕。

判決書指出，小美的友人證稱，案發後她有剛哭過的感覺，但不記得有無提到她是如何「被欺負」。小美母親則是表示，案發前，女兒很獨立大膽，可以半夜一個人看恐怖片，但案發後常常在半夜開著大燈睡覺，回家到家也要把客廳的燈與電視打開，才敢去上廁所，有一次她喝太多回家後狂哭，一直喃喃自語地說她到底做錯什麼，為何要這樣對她，後來才在社工建議下，到醫院作心理諮商。

高等法院認為，被害人案發後，確實出現過去沒有的異常情緒反應及表現，判林男須賠她20萬元確定。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

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