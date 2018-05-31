灌醉國中少女 色狼「性沖沖」誤觸「大姨媽」

2018年05月31日 00:02 中時電子報 吳家詮

南部地區一名計程車司機，結識年僅16歲的國中少女，竟趁少女心情不好，找他吐心事的機會，約她到海產店灌醉，再帶往飯店脫去少女衣褲，伸出狼爪掐奶、撫摸之際，卻在準備進一步性侵蝕，在被害少女下體摸到了「大姨媽」，一時性趣全退，但是少女醒來發現全身赤裸，手腳有「血跡」，哭泣告訴家人提出告訴。

少女告訴檢警，「我當時心情不好請他載我去喝酒，喝完我就醉了，醒來時全身脫光光」。不過，她也澄清雖然當時她醉酒但沒有發生性行為或性交易

計程司機在警訊先是坦承對該少女有愛撫、親嘴、摸奶的行為，但是到了法院庭訊時卻翻供，否認有任何乘機猥褻的行為，他辯稱不清楚受害少女的年紀，而且質疑對方應該沒有很醉，因為「她也有摸我下體，她的衣服是自己脫掉的，所以我認為她是同意的」，懷疑自己被設計。

法院調查全案，被告男子開計程車為業而結識少女，二人相約高雄一家海產店飲酒後，轉往飯店投宿，未料進房後竟趁少女酒醉昏睡，脫去衣物、撫摸胸部及下體，猥褻得逞1次，之後發現對方下體出現經血，才停止惡行。

法官審理後，認為被告男子本已坦承犯行，審判時又翻供否認，更稱懷疑遭人設計，足以可見犯後態度惡劣，但衡量無前科，並且已與被害家人以16萬元和解，因此依乘機猥褻罪，判1年4個月徒刑，緩刑4年，可上訴。

(中時電子報)