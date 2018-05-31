如何看出一個人有暴力傾向？網友全喊這點最重要

2018年05月31日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、 林郁庭

台灣最近情殺事件頻繁，還把女友五馬分屍，到現在都找不到內臟、頭髮！在這人人自危的社會，該如何保護自己、慎選情人？一名網友在PTT上擔心受怕地問說，「在交往、曖昧前期，該怎麼看出一個人有沒有暴力傾向？」就有網友分析，酒後態度、會虐待動物、情緒起伏較大都是觀察暴力請向的指標，但最簡單、關鍵的方法，是看他開車時遇到三寶的反應！

這名網友說道，雖然瞭解對方的生活環境是最快速的方法，但現階段頂多吃吃飯、出去玩，根本看不出什麼，平常相處正常、態度好似乎是不錯的人。「我的大學教授說，每個人都有不安定的因子，當外在環境沒約束自己的行為時，會顯現出來，因此判斷一個人是否有暴力傾向，只能靠直覺」。

對此，網友們紛紛分享經驗談，「控制慾強的人，習慣一直處在這個狀態，如果失衡最後手段就是用『暴力』解決」、「看對動物的態度！喜歡欺負小動物基本上都情緒或人格有問題」、「看喝酒醉後的行為也很重要」。

但最簡單的方法，就是觀察他遇見三寶的態度！「看他開車騎車時被按喇叭、被超車、被3寶亂，會跑去報復的人代表潛力有些暴力傾向」、「聽過朋友描述她前男友，只是騎車被超就追上去把對方踹倒，揚長而去。追問之下我的朋友果然有被打過」、「開車被3寶擋，會拿出球棒打人肯定有問題」。

(中時電子報)