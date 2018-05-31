姚文智拚支持度第二 觸發選情負面外溢效應!？ 林濁水怕怕

現任市長柯文哲（中），對戰國民黨台北市長參選人丁守中（右），以及民進黨的姚文智。（合成圖／本報資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

民主進步黨中執會昨(30)日通過徵召提名黨籍立委姚文智參選台北市長；姚文智向支持者喊話，會開低走高，勸大家逢低買進，他有信心贏得勝利。但最近民調姚文智支持度始終不振，綠營議員放話：讓姚文智支持度衝到20%，至少要衝到第二名。對此，前民進黨立委林濁水期期以為不可，指這「目標」怪得很，憂心「把台北市對自己負面的外溢效應進一步衝高？」

由世新大學民調中心所29日進行的民意調查結果，丁守中的支持率為29.1％，柯文哲則為29%，姚文智吊車尾為13.5％。其中，民調中20-29歲階層的支持率中，丁守中得到18.2%，柯文哲風光拿下 55.6%，姚文智竟是破天荒的掛蛋0%。民進黨議員梁文傑評估表示，民進黨要努力衝刺把留在柯文哲的選票拉回來，經過藍綠歸隊，預估姚文智支持度會上升，相信姚會拿到20%選票，但首要之務是先衝到第二，才有希望。

林濁水對「讓姚文智衝到20%，至少要衝到第二名」說法大感憂心，指「問題是不管是往20%衝，往第二名衝，豈不是等於幫丁守中向第一名衝。」並表示，民進黨是堂堂中央執政的大黨，這不是怪得很的「目標」？

最讓林濁水擔心的是「何況一衝，豈不是要把台北市對自己負面的外溢效應進一步衝高？」真怕姚文智「丞相，起風了」一語成讖，讓民進黨年底選舉結果雪崩了。

(中時電子報)

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