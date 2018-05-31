經濟部更改風電數據？ 黃士修：真的母湯！

2018年05月31日 00:01 中時電子報 丁世傑

經濟部澄清，5月22日風電發電量為0.34萬度。（圖／黃士修臉書、經濟部網站）

國發會網站引述經濟部原先的澄清稿，5月22日風電發電量數據仍為870度。（圖／黃士修臉書、國發會網站）

對於媒體5月23日報導，「風力發電量竟然連續三天都掛零」一事，經濟部澄清，國內2座離岸風電機組於5月20日至23日間單日總發電量分別為1.16萬度、0.73萬度、0.34萬度、5.22萬度。但經濟部此項說明，被「核能流言終結者」黃士修發現是竄改數據！因為經濟部原始澄清文並非如此！

黃士修在臉書指出，經濟部原始澄清文是：「國內2座離岸風電機組於5月20日至23日間單日總發電量分別為1萬度、0.5萬度、870度、5萬度」。換言之，經濟部說5月22日那天明明就有870度！

但經濟部後來更改為數據：「國內2座離岸風電機組於5月20日至23日間單日總發電量分別為1.16萬度、0.73萬度、0.34萬度、5.22萬度」。亦即從「870度」改為「0.34萬度」。

黃士修表示，「這樣真的母湯」！

而為何更改數據會被發現？黃士修說因為經濟部網站雖然改為0.34萬度，但是國發會的網站依然是870度。

黃士修分析，風電發電量如果前一天只有870度，後一天就有5萬度，發電量少還不是大問題，突然罷工又突然暴衝才是大問題！因為電力系統撐得住這種隨時可能消失、又隨時可能大量灌入的不可控電力嗎？最後還是要靠大量的火力機組隨時待命支援。

(中時電子報)