社會案件充斥 鐵支路邊創作體《幸福夢想販賣店》品味幸福

《幸福夢想販賣店》，即日起至6月2日每晚7點15分與9點在十八卯茶屋演出，邀您審視關於幸福與夢想的熱度與感動。(鐵枝路邊創作體提供)

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中時
《幸福夢想販賣店》，即日起至6月2日每晚7點15分與9點在十八卯茶屋演出，邀您審視關於幸福與夢想的熱度與感動。(鐵枝路邊創作體提供)

新聞每天不停刊登不幸消息，人與人間也越來越不去討論類似幸福與夢想的議題；2017年2月，鐵支路邊創作體宣佈無限期休息後，各界支持與奧援慢慢浮現且大力相援，也催生了全新力作《幸福夢想販賣店》，即日起至6月2日每晚7點15分與9點在十八卯茶屋演出，邀您審視關於幸福與夢想的熱度與感動。

鐵支路邊創作體藝術總監林信宏說，去年宣布無限期休息後，反而浮現很多奧援，先前良善因緣也開出美麗的花，2017年下半年承製公路總局的路殺觀念防治宣導兒童劇，也在中台灣巡迴5所校園，預計2018將有10餘場的演出規畫。

也因為這個契機，林信宏與大學時期同窗吳政育導演開啟一連串合作規畫，包含表演課程的開設以及未來演出等，於是，《幸福夢想販賣店》的演出計畫就在這樣的情況之下成形了。

林信宏說，最近幾乎每天觸目所及的新聞都是社會案、不幸消息與故事，這個演出，吳政育導演只想傳遞一份關於愛的訊息，讓觀眾再回頭細細審視身邊的渺小事物以及極易被忽略的微弱信號。放慢腳步細細品味發覺，生命當中的綻放的幸福花束。

(中時 )

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