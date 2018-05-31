為小英槓上！他批館長：EQ與體脂不同 不是越低越好

2018年05月31日 00:17 中時電子報 林毅

5月26日，總統蔡英文將原本欲拿來援助布吉納法索的100萬元改捐給世界衛生組織(WHO)，當作對抗「伊波拉病毒」的基金，為此「館長」陳之漢破口大罵「捐錢做凱子」，管仁健今天在臉書回擊館長：「EQ與體脂不同 不是越低越好」。

管仁健文章開頭就表示「本魯年輕時讀的也是公衛，如今雖是公衛逃兵，但對不懂裝懂，只會亂開地圖砲的館長，仍要大力譴責」。他說館長是6年級末段班，沒有經歷過那段台灣公衛慘痛歷史，如4年級生的霍亂與瘧疾，還有5年級生的小兒麻痺和日本腦炎，就算再強壯的身軀也是照樣掛點。管仁健說他小學到大學年代都有男同學得小兒麻痺，女生得了甚至就直接放棄治療。

管仁健說台灣無論算國民所得還是GDP，或援外經費都低到抬不起頭，不能因為成為國際政治棄嬰，就自暴自棄當廢人，捐款WHO只是起步。他說蔡英文只是想通，把凱子外交的經費轉為捐助公共衛生，怎麼會是凱子？

管仁健更引用網友評論，批評館長與粉絲，表示就好像國中生會把最強悍的那個人當領袖，在動不動就追求政治正確的網路世界，網友找不到出口，於是館長就成為這個族群中的精神領袖，但他們愛的不是館長，而是他們投射的自己，所以館長的言論無須被檢視，也不用脈絡與論述，只要爽就好。

此篇文章被轉貼到PTT後，也分成兩派論戰，有人批評蔡英文就是亂花錢，熱臉去貼冷屁股，沒甚麼好護航，但也有人認為館長這次的確罵錯了，引起熱烈討論。

(中時電子報)