成也蕭何 敗也蕭何 學者：兩族群年底將民進黨拉下台

2018年05月31日 02:27 中時電子報 高德順

最新民調顯示，2018台中市長選情，國民黨盧秀燕以39%的支持度領先民進黨籍現任市長林佳龍的32%。分析指出林支持度下滑的原因，是支持者回流到「未決定」，特別是林在2014大贏的原台中縣區，只有領先盧2%，這是比較明顯的危機；至於盧支持度上升，最大因素是偏藍族群從「未決定」，回到支持國民黨，支持盧秀燕。學者分析，這證明蔡政府執政兩年，支持者只剩下「深綠」，流失掉許多青年與中間選民，不再投民進黨。

根據中評社，東海大學政治系副教授邱師儀分析林佳龍民調被盧秀燕翻轉主因，當然是受到中央執政影響。民進黨能夠重新取得執政，除了深綠，主要靠兩個族群，第一靠年輕人、第二靠中間選民。中產階級當初投給民進黨，主要是因為對馬政府執政下，買辦文化造成貧富差距大，憤而投給民進黨。蔡英文忽略了這個變化，強力進行改革，迎合到的人很少，卻反而得罪更多人，使得這群原本不投給國民黨的人，今年選舉將慢慢歸隊。

邱師儀分析，蔡政府執政兩年，拍手叫好者只有深綠族群，而原本挺綠的年輕族群，因為年紀漸長，離開校園成家立業，面臨經濟問題，想法也轉變更務實，年輕人不再投給民進黨，而是各自投給屬意的人。他判斷，高雄國民黨參選人韓國瑜、台南無黨參選人林義豐、台北無黨參選人柯文哲，都可能獲得年輕人支持，年底青年選票會亂竄，中產階級會出來將民進黨拉下來。

(中時電子報)