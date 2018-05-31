呂秀蓮退黨？友人：年輕人不支持民進黨 揹著是包袱

2018年05月31日 03:41 中時電子報 高德順

前副總統呂秀蓮在民進黨中執會通過提名立委姚文智參選台北市長後，昨(30日)晚透過辦公室發表聲明「道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」是否意指退黨？幕僚僅回應，「呂前副總統現正國外」，並未說明何時返台。親呂學者施正鋒指出，呂不只是不滿民進黨的徵召程序，而是擔心黨中央已經「集權到一人手中」，「已看破民進黨」，對民進黨沒有任何期待，掛著民進黨籍，反而是包袱。

根據中評社，東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒說，呂之前曾說，民進黨4年前禮讓柯文哲，當時如果呂堅持參選，就會被開除黨籍。與其被民進黨開除，不如自己退黨。近期民調顯示，姚文智在20至29歲年輕人中的支持率竟抱鴨蛋，驚見「0的領域」。施說，越年輕的人，根本不支持民進黨，民調趨勢就是這樣，「有必要繼續揹著民進黨這個包袱嗎？」

施說，民進黨如果有決心要推一個人選台北市長，四年前就要努力培養，現在是「不見棺材不掉淚」，「教練自己都和人家有暗盤」，有這樣的黨嗎？施認為提名姚只是想著不要得罪柯，民進黨已經與柯講好，不要讓支持者有話說就好。而年輕人真的喜歡柯嗎？施認為，其實是因為沒有選擇。

至於呂是否要參選台北市長到底？施則說，她沒有回答我，陷入長思。

(中時電子報)