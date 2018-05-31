呂秀蓮退黨？友人：年輕人不支持民進黨 揹著是包袱

前副總統呂秀蓮(中時資料照)

友善列印
中時電子報

前副總統呂秀蓮在民進黨中執會通過提名立委姚文智參選台北市長後，昨(30日)晚透過辦公室發表聲明「道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」是否意指退黨？幕僚僅回應，「呂前副總統現正國外」，並未說明何時返台。親呂學者施正鋒指出，呂不只是不滿民進黨的徵召程序，而是擔心黨中央已經「集權到一人手中」，「已看破民進黨」，對民進黨沒有任何期待，掛著民進黨籍，反而是包袱。

成也蕭何 敗也蕭何 學者：兩族群年底將民進黨拉下台

根據中評社，東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒說，呂之前曾說，民進黨4年前禮讓柯文哲，當時如果呂堅持參選，就會被開除黨籍。與其被民進黨開除，不如自己退黨。近期民調顯示，姚文智在20至29歲年輕人中的支持率竟抱鴨蛋，驚見「0的領域」。施說，越年輕的人，根本不支持民進黨，民調趨勢就是這樣，「有必要繼續揹著民進黨這個包袱嗎？」

施說，民進黨如果有決心要推一個人選台北市長，四年前就要努力培養，現在是「不見棺材不掉淚」，「教練自己都和人家有暗盤」，有這樣的黨嗎？施認為提名姚只是想著不要得罪柯，民進黨已經與柯講好，不要讓支持者有話說就好。而年輕人真的喜歡柯嗎？施認為，其實是因為沒有選擇。

至於呂是否要參選台北市長到底？施則說，她沒有回答我，陷入長思。

(中時電子報)

文章來源：中評社

成也蕭何 敗也蕭何 學者：兩族群…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。