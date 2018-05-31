政府清查被陸收買的媒體和政客 網批：又是綠色恐怖

蔡英文總統(中時資料照)

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中時電子報

多明尼加與布吉納法索本月接連宣布與台灣斷交，蔡英文總統除批評中國大陸蠻橫打壓，表示不會再退讓後，更爆要清查大陸在台對於媒體和政治人物收買狀況。法務部長邱太三昨(30日)證實，國安單位和調查局都有在做相關資料收集。網友痛批，另一波綠色恐怖又要開始囉！只要綠營認為有問題的，一律要抄水表，由檢察官電話約談！

蔡總統表示對大陸不再退讓後，接連傳出多起兩岸交流互動緊繃、中斷案例。包括：移民署拒絕讓大陸相關人員入台參加6月2日在新竹舉行的第十屆海峽百姓論壇；此外，國民黨立委徐榛蔚爆料，花蓮縣政府邀陸各省市一線教育人員796人舉行兩岸教育論壇，移民署與檢調派員全程盯場，還要陸方率團團長簽切結書不准上台致詞，立委批評根本在「鎖國」！現在更傳出要求清查「大陸在台灣對於媒體和政治人物收買狀況」。

網友批評蔡英文對大陸莫可奈何，滿腔怒氣發向台灣人，尤其是與大陸互動頻繁的政客與商人；痛批這和過去白色恐怖事件一模一樣，另一波綠色恐怖又要開始囉！網友說，最可恥的是，民進黨一直操作白色恐怖，但民進黨自己卻發起綠色恐怖；網友嘲諷，不見得直接收買政治人物，也可能間接收買。例如：那些岳父、媽媽在中國做生意的啦、開銀行的啦、賣遠洋漁船給中國的啦、在大陸國家科學院當顧問的啦，一律以叛國罪抓起來。

(中時電子報)

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