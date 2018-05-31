人造沙灘現身中環海濱！香港慶端午！龍舟嘉年華嗨翻天

龍舟嘉年華比賽。（香港旅遊發展局提供）

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中時電子報
／整理報導

咻！再不到一個月就是一年一度端午節了！除了吃粽子，看龍舟競賽也是端午亮點！今年台灣端午年假有三天，不妨也能搭機去香港，體驗多國風情的端午節！

裝扮大賽。（香港旅遊發展局提供）

一提到端午節，便令人聯想到艷陽高照、充滿活力的夏季，以及緊張刺激的龍舟比賽。香港作為國際大都會，擅長將不同中西節日打造成熱鬧派對，由香港旅遊發展局主辦、中國香港龍舟總會合辦的第九屆「香港龍舟嘉年華」，今年將於6月22日至24日（星期五至日）在維多利亞港及中環海濱上演。

裝扮大賽。（香港旅遊發展局提供）

一連三日的活動除了包含多場令人目不暇給的專業龍舟賽事之外，還集合美食、玩樂及音樂娛樂等豐富元素於一身，絕對是旅客歡度夏日的好去處！

龍舟嘉年華音樂派對。（香港旅遊發展局提供）

「香港龍舟嘉年華」亮點之一，是雲集逾4,500位健兒的國際龍舟邀請賽。來自世界各地包括台灣、澳洲、紐西蘭、法國、美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、以色列、印度、中國、澳門和香港的的龍舟強隊，將於維港激戰，盛況空前。最受旅客歡迎搞笑的「扮嘢大賽」今年會再次登場，龍舟健兒會以創意造型上陣，爭奪「特色造型大獎」，為賽事添上歡樂氣氛。

美食車嘉年華。（香港旅遊發展局提供）

海上有連場激戰，岸上活動也同樣精采。龍舟嘉年華期間，中環海濱會舉行大型派對，今年特別設計人造沙灘，讓民眾及旅客可於鬧市中享受日光浴，黃昏時分會舉行音樂會，為現場觀眾送上悅耳歌曲；場內有多輛美食車提供美食、消暑特飲及優惠。

(中時電子報)

龍舟嘉年華比賽。（香港旅遊發展局提供）
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