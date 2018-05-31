NBA》史上最親民！林書豪旋風返台簽到手軟

林書豪開心跟現場豪迷玩起自拍。(黃及人攝)

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中時電子報
林書豪這次光簽名就花了半小時時間。(黃及人攝)

為了達成自己在臉書影片中所有東西都簽名的承諾，31日凌晨6點抵台的籃網後衛林書豪，光是花時間跟現場豪迷合照或簽名，就用整整半小時，展現史上最親民的1次返台接機行程，更讓現場近200多位球迷簽到滿意為止！

「我沒想到有這麼多球迷帶著各式各樣的東西來給我簽，我甚至看到有了帶著我8件球衣，所以我當然要幫他們都簽完才可以，」相隔不到1個月又返台的林書豪說，「真的很開心這麼快就回到台灣，來跟我最愛的球迷再次見面。」

林書豪也搶先說明這次亞洲行提早的原因，「因為我先前都在努力復健，所以今年才會比較早展開亞洲行，不像過往都會待上3、4個禮拜，我這次可能在7月還會回來亞洲。」林書豪這次預計待在台灣1周，6月6日搭機飛往香港。

只是這次返台，林書豪從一開始就展現高度誠意與親和力，不同於過往都在機場快閃，林書豪從一出管制區，就盡量滿足所有球迷的簽名或拍照要求，甚至還跟球迷閒話家常，整整花上半小時才好不容易滿足所有球迷要求。

豪迷當然也拿出各式各樣的東西來給林書豪簽名，不只是他過往穿過的勇士、尼克、火箭、湖人與籃網等隊球衣，包含書籍、簽名板、毛巾等周邊商品也都出現，最誇張的還是有球迷拿出自家地毯來給豪哥簽名。

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最誇張的還是有球迷把自家地毯拿出來給林書豪簽名。(黃及人攝)

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