平面設計大師來台首展！裝幀書談人權、追憶猶太屠殺史

2018年05月31日 07:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「在我們急於將書本功能化的同時，其實我們也忽略書本的質量，包括書體本身、重量、材質、甚至氣味等值等實際感官感受」！平面設計殿堂級大師Lars Müller

書籍《Who Owns the Water》。（誠品提供）

●平面書會消失嗎？來看平面設計大師來台首展

美麗裝幀書！一字一字刻印，搭配簡潔圖片，年少午後的一場閱讀，那本書改變了我的人生！數位時代，人手一機！當網路書店崛起，傳統書店式微，平面出版面臨重大危機時，你還願意看書嗎？事實上，仍有一群人喜歡書本的重量與厚度，從文字中傳達的溫暖直達人心！究竟實體書會被網路所取代嗎？喜歡書籍的你，今夏來誠品信義店來看展吧！

Lars Müller平面設計大師首次來台舉辦「紙間現實：回應真實的設計」，展出逾百本大師經典裝幀作品一次飽覽。（誠品提供）

誠品書店今年特別與大日本印刷株式會社（DNP）合作，邀請曾任國際平面設計聯盟（AGI）主席的設計大師Lars Müller（拉什․穆勒）首度來台舉辦「紙間現實：回應真實的設計」展覽。

即日起至6/18，於誠品信義店3樓Forum獨家展出百本大師經典裝幀作品，並優先為台灣讀者帶來三本2018年新書，其中更有尚未發行首度曝光的作品，邀請觀展讀者自由翻閱，一睹「瑞士最美書」、「國際最佳書封」、「水泥書衣」等特色展品。

此次首度來台開展，Lars Müller特別精選展出逾百本建築、設計、攝影、藝術領域出版作品，並親自佈展，為台灣讀者呈現實體書的美好。。（誠品提供）

●平面設計大師來台首展！逾百本大師經典裝幀作品一次飽覽

Lars Müller是瑞士平面設計圈的領航人物之一，1983年創辦同名出版社（Lars Müller Publishers），專注於建築、設計、字型排版、藝術、攝影各領域與社會議題相關書籍，迄今已出版逾800本書。多本出版作品長期被列入哈佛大學設計學院學生必讀書單，2015年起，Lars Müller以「Lars Müller BOOKS Analogue Reality」開始全球巡迴展出。繼京都、東京、上海後，首次來到台灣。

簡單也是一種美！Lars Müller 所選的書籍封面沒有過多的圖像，以震撼的文字述說一切。（誠品提供）

此次首度來台開展，Lars Müller特別精選展出逾百本建築、設計、攝影、藝術領域出版作品，例如為普立茲克建築獎得主王澍設計，2012年獲「瑞士最美書」肯定的《Imagining the House》、由當代知名建築師札哈․哈蒂設計理念發想，創作出精裝立體書封的《Zaha Hadid - Space for Art》，以及日本設計師倉嶌隆広受Lars Müller《SEESAW》啟發而創作，擁有獨特「紙上動畫」視覺錯效的《Poemotion》系列設計專書。

「何謂人權？」至今仍是大哉問（右左），品牌書《Freitag: Individual Recycled Freeway Bags》書脊由背包原料製成（左）。

●藉書談人權、緬懷「Helvetica」字形、追憶猶太屠殺史

在昨日開展的記者會，以Lars Müller一身休閒裝扮在大批裝幀書籍暢談他的設計史！屬於獨立出版社卻能受到書迷喜愛，他歸功於書籍、文字與設計的創意與力量！因為女兒的好奇一問，他開始研究「何謂人權？」，原來這世上仍有許多不公，追求人權的歷史背後是更多的血與淚！然這也成為文化滋養的重要一環。

設計大師馬克斯‧米格爾在1957年所設計的「Helvetica」字形，以各界緬懷典以文字、照片談論他們心中的「Helvetica」字形所推出的橘色小書。（誠品提供）

一本橘色迷你書，上面印著大大的H，這是瑞典設計大師馬克斯‧米格爾在1957年所設計的「Helvetica」字形，簡單就是美，至今世界上頻用的的字體！沒有搶眼大塊照片，就用一個H訴說一切，藉由內頁的文字與照片緬懷他們所愛的「Helvetica」字形。

《Holocaust Memorial Berlin》以象徵紀念碑的水泥素材製作封面，外層再裹上厚毛毯，以書追憶二次大戰猶太屠殺史。（誠品提供）

不能忘記的殘酷！二次大戰的納粹集中營屠殺猶太人全紀錄，至今仍觸目驚心！Lars Müller也因應書籍內容增添設計巧思，以異材質或特殊排版方式展現作品特色。《Holocaust Memorial Berlin》以象徵紀念碑的水泥素材製作封面，外層再裹上厚毛毯，呼應書籍所陳述猶太人遭受迫害的歷史傷痕。

Lars Müller「紙間現實：回應真實的設計」台灣首展，即日起至6月18日於誠品信義店3樓Forum展出。有別於過往總在國際藝廊或博物館展示，此次台灣首展首度前進書店，以最貼近讀者的空間場域，呈現實體書的美好。（誠品提供）

●數位時代仍信仰紙本書價值！文字撞擊回溫「字」戀

有別於過往總在國際藝廊或博物館展示，此次首度前進書店現場開展，以最貼近讀者的空間場域，呈現實體書的美好！台灣展場特別以白色牆面一字排開展示作品，凸顯作為展覽主體的紙本書籍，期待創造更多對話空間。

書籍《Torre David》。（誠品提供）

面對數位浪潮，長年致力紙本書設計與出版的Lars Müller表示：「我並不憂心書籍會被數位媒體所取代，或將消失。數位世界帶來的重大改變與轉折，也許市場會萎縮，但書本作為一種媒介，總是會有它的追隨者。人們對真實性、即時性與實體仍擁有一定的需求。」

5月30日至7月1日，誠品書店同步推出「人文美學主題書展」。（誠品提供）

喜愛書籍、設計的你，不妨趁著炎熱高溫，來誠品書店走走吧！從設計大師的展品感受文字撞擊！回溫手寫「字」戀那個年少時代！與書本、文字來場美麗邂逅，無可取代的紙本溫度等你來發掘！

裝幀設計展－「紙間現實：回應真實的設計」。（誠品提供）

「紙間現實：回應真實的設計」／Lars Müller BOOKS Analogue Reality

展期：2018／5／30 （Wed.) － 6／18 （Mon.）

地點：誠品信義店 3F Forum

參觀時間：

5／30 － 6／1｜17:00 － 24:00

6／2 － 6／18｜10:00 － 24:00

(中時電子報)