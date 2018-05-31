5月31日三大報頭版要聞

三大報頭版要聞

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中時電子報
綜合報導

@中國時報

大陸國台辦 呼應無色覺醒！滿足民之所欲 勝空喊愛台灣

近年來藍綠惡鬥嚴重，引發民眾諸多不滿。大陸國台辦發言人安峰山昨表明，台灣目前出現「無色覺醒」現象，有輿論還認為應讓國民黨、民進黨和共產黨來比賽，看誰更愛台灣。他並呼應稱，一個制度、政黨的吸引力，取決能否把人民對美好生活追求當成奮鬥目標，讓民眾獲得好處；空喊「愛台灣」或標榜所謂普世價值，都於事無補。

香蕉產地價 殺到1公斤1元！不認價崩 蕉農轟官員麻木冷血

南台灣香蕉收購價1公斤才1元，嘉義縣議員何子凡看不下去，日前痛斥政府是要農民吃土嗎？未料，農糧署官員竟反駁，目前香蕉產地價格最高每公斤6元是夏季正常價格；果賤已傷農，官員還想粉飾太平，蕉農怒批政府不只無能，更麻木不仁！

縣市長施政滿意度《遠見雜誌》民調！5星縣長9連霸 傅崐萁完勝

《遠見雜誌》昨天公布22縣市長施政滿意度民調，儘管花蓮在今年初發生大地震，但因復原迅速，在任9年的花蓮縣長傅崐萁今年第9度拿下5星縣市長，滿意度77.2％，在非六都以外的本島12縣市長中居冠，9連霸的「完勝」成績，也創下該調查以來的紀錄。

陸比賽愛台 蔡政府別再礙台

人民對美好生活的嚮往，是政府奮鬥的目標，蔡政府卻反其道而行，振興經濟不力只好刺激階級對立，兩岸角力換來全球孤立。面對大陸擺明跟國、民兩黨比誰更愛台灣，卻還只想刺激藍綠對立，這不是愛台，而是礙台。

@旺報

跳脫藍綠統獨 台青紛西進融陸

大陸近年發展有目共睹，如今更成為台灣民眾在藍綠惡鬥外的新選項。大陸涉台學者表示，與其讓台灣民眾一味陷在藍綠意識型態之爭，不如讓「事實來說話」；大陸的發展不只是台灣青年的未來，更在藍綠之外提供台灣民眾「第三條路」的選擇。這預示，兩岸關係正迎來「超越統獨」之爭的新時代。

陸修橋鋪路 批台築牆閉關鎖島

對於陸委會表明針對大陸官員團來台嚴審態度，大陸國台辦發言人安峰山30日在例行記者會中表示，阻撓和限制兩岸交流和人員往來，不斷地去設置障礙，實際上是在限制台灣同胞更多更好的發展機會，損害的是台灣同胞的根本利益。

台人瘋遊陸 今年或超400萬人次

今年前4個月，台灣民眾前往大陸持續成長，較去年同期增加7萬多人次。旅遊業指出，若無意外，今年台灣赴大陸民眾將首度突破400萬人次，再創歷年新高。今年1到4月，陸客來台為92萬多人次，較2017年同期成長6.2%；台灣民眾前往大陸為129萬多人次，較2017年同期成長5.95%。也就是說，台人赴陸比陸人赴台足足多了37萬人次，就和過去幾年一樣，持續成長。

陸雙戰區炮兵旅 聯演對台打擊

對台主力部隊之一的南部戰區陸軍某炮兵旅長程火箭炮營於29日配屬東部戰區部分長程火箭炮兵力量，遠赴西北高原組織了長程精確打擊演練。兩大戰區炮兵旅共出動了6門PHL-03（遠火300）式300毫米多管式長程火箭炮進行多發齊射演練，展現了新彈種的精確打擊毀傷效率，陸媒指出，PHL-03搭配新彈種的射擊精度，已遠超槍枝中的狙擊步槍。

@工商時報

川普派逾50名高手率先赴京 中美貿易談判全面展開

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）6月2日至4日能否順利抵京進行新一輪的中美高層會談，關鍵就在近日兩方交涉成果。昨日，美方派出逾50人龐大先遣團已抵達北京，將與中方官員就具體落實中美雙方聯合聲明共識，展開全方位的談判，期能敲定兩國貿易關係的具體框架。

三大法人變心 賣超169億元

國際政治紛擾不斷，全球股市一片慘綠，國內股匯市場也成為重災區，新台幣昨（30）日貶破3字頭，三大法人大賣台股169億元，拖累台股摜破季線、回測半年線，法人認為，待國際非經濟因素消化殆盡，台股可望重啟上攻。

南僑搶登陸股 ６月底送件

為擴大中國大陸投資布局，南僑投控董事長陳飛龍昨（30）日在股東會後受訪時表示，南僑食品集團上海公司申請A股掛牌案，相關文件已在最後整理階段，預計6月底、7月初送件，最快今年底掛牌。一旦順利上市，將成為台灣食品業登陸A股首例！

熱 530用電量 創史上新高

用電量持續攀高，昨（30）日最高用電量已飆破3,677.14萬瓩，創下歷史最高用電量，所幸麥寮汽電共生廠故障機組提早修復，挹注約50萬瓩，讓備轉容量維持在123.11萬瓩、備轉率3.35％，供電維持橘燈，免於亮起今年首顆紅燈。

(中時電子報)

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