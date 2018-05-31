看到現在的民進黨 網友嘆支持的父親很難過....

前副總統呂秀蓮昨晚投下一刻震撼彈！她於其新聞群組貼出「對於失去黨得和黨魂的政黨，與其痛苦不如歸去」，「道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨」的「退黨宣言」，然而是否真的退黨，幕僚僅回應「呂副總統目前人在國外」，並未說明何時返台。（方濬哲攝）

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中時電子報
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前副總統呂秀蓮昨晚投下一刻震撼彈！她於其新聞群組貼出「對於失去黨得和黨魂的政黨，與其痛苦不如歸去」，「道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨」的「退黨宣言」，然而是否真的退黨，幕僚僅回應「呂副總統目前人在國外」，並未說明何時返台。有網友看到呂副的「退黨聲明」表示，如果是很愛民進黨的人，看到現在的民進黨一定很難過，並舉出父親支持民進黨非常久，從2014年縣市長大贏的興奮到現在對民進黨的失望。整個黨全力拉下總統蔡英文，就只為了拱行政院長賴清德選總統，民進黨以後如何根本沒人在乎。

網友於批踢踢表示，如果是真的很愛民進黨的人，看到現在的民進黨表現一定很難過，尤其父親支持民進黨非常久，甚至都會看親綠的政論節目，如鄭弘儀的節目和《政經》。然而，不知什麼時候開始，現在的父親寧願看連續劇，甚至連大陸連續劇都看，就是不看政論節目。父親說「其實大多數綠營支持者並沒有強迫民進黨正名制憲，大家的希望就是有一口安穩的飯吃而已，安居樂業，就這麼簡單」。

或許父親對民進黨的失望，也如同呂秀蓮對民進黨失望。現在整個民進黨「只為了拱賴清德上位，荒腔走板要害死蔡英文，拉民進黨賠葬」。而且呂秀蓮再怎樣也比民進黨台北市長參選人姚文智優秀多了，但是民進黨最後讓姚文智參選。呂秀蓮不會是唯一一個想退黨的人，之後陸陸續續會有些支持者退黨。

有網友留言表示，「真的有理想的民進黨人，最終一定會離開（太多例子了）， 現在留下來的大部分都是政客」、「濁水溪以北，已經崩盤了」、「政績發表真的比姚高度高，但說了世大運是中國放水，她就出局了」。

(中時電子報)

呂秀蓮退黨？友人：年輕人不支持民進黨 揹著是包袱
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文章來源：PTT論壇網址

呂秀蓮退黨 友人：年輕人不支持… 呂秀蓮退黨有殺傷力？網友4字分…

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