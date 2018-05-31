呂秀蓮退黨有殺傷力？網友4字分析民進黨心境

前副總統呂秀蓮。（資料照,趙雙傑攝）

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中時電子報

前副總統呂秀蓮昨晚透過辦公室發表聲明「道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」被問及是否意指退黨，呂秀蓮幕僚僅回應，「呂前副總統現正國外」，並未說明何時返台。對此，有網友討論「呂對民進黨有多少殺傷力?」，網友則表示「對民進黨而言是利多好嗎 免得他亂放炮」。也有許多網友認為民進黨心境應為「鬆了口氣」。

民進黨中執會昨通過徵召提名黨籍立委姚文智參選台北市長。呂秀蓮晚間則透過辦公室的Line新聞群組框，發表聲明「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」對於媒體追問，這是否意指退黨？呂秀蓮的幕僚僅回應，呂秀蓮現正在國外。

對此，網友在PTT發文指出，對她一直以來印象就是副總統，他說當時呂跟阿扁搭檔，鏡頭都在阿扁那邊，給人印象都很薄弱，卸任後也沒有看到她太多新聞，好像也不屬於黨內哪個主流派系，頗有獨行俠感覺，直到前陣子出來才算稍微有曝光度。對於呂秀蓮退出民進黨，該網友問及，呂秀蓮退黨這個動作，對民進黨的影響會很大嗎?

對此，網友則表示「對民進黨而言是利多好嗎 免得他亂放炮」、「利多」、「退黨後才更好放炮好嗎?完全沒有顧慮」、「殺傷力0%」。此外，也有網友認為民進黨目前的心聲為「DPP應該蠻開心的吧」、「民進黨鬆了一口氣」、「民進黨超爽的吧」、「民進黨大概也很想要她滾了」、「DPP普天同慶 終於走了一個拖油瓶」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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